Amnistiado antigo militar que matou estudante brasileira na Nicarágua

A decisão do Tribunal de Recursos de Manágua teve como base a controversa lei de amnistia, aprovada no passado dia 08 de junho, e que a oposição acusa de servir para encobrir os crimes cometidos pelo regime no âmbito dos protestos contra o Governo.

Na nota enviada ao Ministério Público, os juízes ordenaram o arquivamento do processo no âmbito do qual Pierson Adán Gutiérrez Solís estava acusado dos crimes de homicídio e posse ilegal de armas de fogo.

Os juízes também pediram o cancelamento do registo criminal do antigo militar, que durante o julgamento confessou o crime.

A 28 de novembro, o juiz de Manágua Abelardo Alvir Ramos condenou Gutiérrez Solís a 14 anos de prisão por homicídio e a mais um ano por posse ilegal e uso de armas de fogo.

Durante o julgamento, realizado à porta fechada, Gutierrez disse que disparou vários tiros contra a brasileira Raynéia Gabrielle Lima porque viu a estudante de 31 anos a dirigir-se para si de forma suspeita.

O crime ocorreu há um ano, perto de uma universidade estadual.

Desde abril de 2018, a Nicarágua vive uma crise sociopolítica que deixou pelo menos 326 mortos, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), embora as agências locais elevem o número para 595 e o Governo reconheça apenas 200.