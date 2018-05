Partilhar o artigo AMP lidera com 49,32% dos votos após um quarto dos votos apurados Imprimir o artigo AMP lidera com 49,32% dos votos após um quarto dos votos apurados Enviar por email o artigo AMP lidera com 49,32% dos votos após um quarto dos votos apurados Aumentar a fonte do artigo AMP lidera com 49,32% dos votos após um quarto dos votos apurados Diminuir a fonte do artigo AMP lidera com 49,32% dos votos após um quarto dos votos apurados Ouvir o artigo AMP lidera com 49,32% dos votos após um quarto dos votos apurados

Tópicos:

AMP, Austrália Darwin Melbourne, Díli, Revolucionária Timor Leste,