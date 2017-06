Ana Gomes admite explicar na AR razões contra escolha de Pereira Gomes para "secretas"

Lusa 06 Jun, 2017, 21:55 | Mundo

"Obviamente estou disponível para comparecer diante da Assembleia se for chamada. E acho que pode ser útil chamar mais gente além do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama, como membros da missão de observadores portugueses que lá ficaram até ao fim, incluindo diplomatas", disse Ana Gomes à Lusa, a partir de Bruxelas.

A sugestão de audição de Ana Gomes e Jaime Gama para esclarecer o caso foi feita pelo ex-líder do PSD Luís Marques Mendes, no seu habitual comentário dominical no Jornal da Noite da SIC.

A polémica com a nomeação de Pereira Gomes começou na semana passada no DN, quando a ex-embaixadora de Portugal em Jacarta afirmou ter ficado "muito surpreendida e apreensiva" com a escolha por este ter abandonado Timor-Leste em 1999, onde era chefe de missão portuguesa de observação.