Análise. Europa vive período de transição nos atentados de cariz islamita

Desde o verão passado que a Europa não era abalada por um atentado de maiores dimensões, lembra o comentador da RTP, Bernardo Pires de Lima.



Pires de Lima explica que se está a viver um "momento de transição" quase sem atentados.



Uma circunstância relacionada em parte com o recuo forçado do grupo Estado Islâmico e o "um reagrupamento deste pós-Síria e pós-Iraque", em países do norte de África, da Ásia central e do Sudoeste asiático.



Outro fator que explica esta transição relaciona-se com a melhoria das capacidades de investigação e de polícia ocidentais para neutralizar ataques, afirma o analista