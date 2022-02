Análise. Rússia mais interessada em criar "histeria" do que em atacar a Ucrânia

O especialista em assuntos internacionais Filipe Vasconcelos Romão afirmou esta segunda-feira, na RTP3, que a estratégia russa, no atual contexto de tensão com a Ucrânia, passa por gerar instabilidade e interromper o normal funcionamento do país vizinho - mais do que levar a cabo uma ofensiva militar.