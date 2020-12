Analista guineense considera "muito preocupante" possibilidade de dissolução de parlamento

"É uma declaração muito preocupante do ponto de vista daquilo que se inscreve nos esforços do país em estabilizar a relação institucional, em primeiro lugar, e em segundo lugar, em consolidar a democracia guineense", afirmou Rui Jorge Semedo, em declarações à Lusa.

O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, reuniu-se na terça-feira com a Comissão Nacional de Eleições para debater a possibilidade de dissolver a Assembleia Nacional Popular e convocar eleições legislativas antecipadas, disse o presidente daquele órgão eleitoral aos jornalistas.

Mas, segundo o analista, não se pode esquecer que o "Presidente da República tem mantido uma relação de promiscuidade com algumas forças políticas" e "isto desde o seu empossamento simbólico, que contou com o patrocínio das forças de segurança".

Para Rui Jorge Semedo, ao empossamento simbólico deve juntar-se a demissão do Governo legítimo, saído das legislativas de março de 2019, bem como a nomeação de um primeiro-ministro, que não tem a maioria no parlamento.

"A maioria dos parlamentares acharam isso normal", disse, salientando que o parlamento está "refém do Presidente da República" que de vez em quando "joga e ameaça com um mecanismo para controlar".

Para Rui Jorge Semedo, o chefe de Estado está a impor ao parlamento que "funcione dentro daquilo que são as suas estratégias políticas", lembrando que Umaro Sissoco Embaló criou uma comissão de revisão constitucional, que já apresentou publicamente a proposta, e que teve o apoio de algumas bancadas.

"Como ele sabe e muito aquilo que faz, jogou mais uma cilada aos parlamentares no sentido de poder, sobretudo, viabilizar alguns aspetos", disse.

Por seu lado, a comissão eventual da revisão da Constituição do parlamento, que inclui representantes de todas as bancadas parlamentares e outros elementos dos órgãos de soberania e sociedade civil, apresentou na terça-feira aos deputados alguns pontos da sua proposta de revisão constitucional.

A proposta de revisão ainda não foi distribuída aos deputados e deverá ser discutida na próxima sessão da legislatura.

Rui Jorge Semedo lembrou, por outro lado, que recentemente "houve manifestações dos parlamentares em relação à figura do vice-primeiro-ministro" e "algumas manifestações de desacordo", a que o chefe de Estado retribuiu com ameaças.

"Esta demonstração de força do Presidente da República na relação com as outras instituições vem daquilo que as próprias instituições patrocinaram, incluindo o Supremo Tribunal de Justiça, quer o poder executivo, quer o próprio poder legislativo", disse.

O analista sublinhou também que Umaro Sissoco Embaló tem praticamente assumido o "papel de chefe de Governo".

"Estamos a assistir a um regime presidencialista, mas com requintes de ditadura. Ele é o chefe e a sua palavra é lei", afirmou.

Segundo a Constituição da Guiné-Bissau, a dissolução do parlamento é uma das competências do chefe de Estado desde que haja uma grave crise institucional.

Os partidos políticos com representação parlamentar no país reagiram de forma cautelosa, com alguns a recusarem comentar e outros a salientarem que o Presidente tem essa competência, mas argumentando que não há uma crise institucional.