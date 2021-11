Analista político antevê formação de novas alianças políticas na Guiné-Bissau

Antigo presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Vaz Martins, comentador numa rádio de Bissau, defendeu não ser segredo que o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, "já não tem boas relações com os seus aliados".

"Estamos a assistir à redefinição de alianças entre os que detêm o poder. As relações entre Umaro Sissoco Embaló e Braima Camará, líder do Madem G-15, são tensas. As relações com o primeiro-ministro, já era público, também estão desgastadas", notou Luís Vaz Martins.

O analista lembrou que o chefe de Estado contou com o apoio direto do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) para se candidatar à Presidência da República e com o atual primeiro-ministro, Nuno Nabiam, para a tomada de posse, quando ainda assumia funções de primeiro vice-presidente do parlamento.

Luís Vaz Martins disse que as relações entre os três responsáveis políticos "já não são as mesmas" de há algum tempo a esta parte, prova disso, salientou, são "os recados e as declarações que Umaro Sissoco Embaló tem feito".

"A crise já era conhecida, mas parece-me que as estratégias tendem a mudar rapidamente. Também me parece que as mediações entre estas três figuras não atingiram os seus intentos", observou o também advogado em Bissau.

Luís Vaz Martins pensa que a ameaça feita pelo Presidente guineense, em como, na quarta-feira, irá anunciar a sua decisão quanto à crise no relacionamento com o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, não passará de uma forma de pressionar o Governo.

O analista entende que Umaro Sissoco Embaló poderá estar a "pressionar" Nuno Nabiam a mandar libertar um avião Airbus A340 retido pelo Governo no aeroporto de Bissau desde o passado dia 29 de outubro, até que se esclareçam os motivos da sua vinda ao país e o conteúdo da carga que transporta.

"Não me parece que venha a haver qualquer decisão de fundo. Estou em crer que Umaro Sissoco Embaló está a fazer uma espécie de pressão, sobretudo ao primeiro-ministro, para que abra a mão em relação ao escândalo do avião que aterrou no aeroporto a pedido do gabinete do Presidente da República", declarou o analista político.

Ainda o que diz serem relações "pouco amistosos" com Braima Camará e Nuno Nabiam, Luís Vaz Martins evocou o que afirma serem as indiretas do Presidente guineense ao sugerir que os dois "antigos aliados poderão estar envolvidos em situações ilícitas".

Vaz Martins sublinhou não ter dúvidas, independentemente do desfecho do caso relacionado com o avião estacionado no aeroporto de Bissau, que "a imagem do país sairá manchada".