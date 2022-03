Analistas antecipam argumentos muito "antagónicos" nas alegações finais

"Prevejo uma sessão de alegações finais muito antagónica: por um lado, o Ministério Público a ir pelo caminho de penas elevadas para os arguidos e a defesa a pugnar pela absolvição, apontando, por exemplo, erros processuais", disse Fernando Lima, jornalista e presidente da Mediacoop, primeiro grupo de media privado de Moçambique.

Fernando Lima acredita que a defesa vai tentar apontar erros processuais no caso, a par de uma má qualificação jurídica dos factos para pedir a absolvição dos arguidos.

A questão do Direito a aplicar, se o anterior Código do Processo Penal ou do novo, que dominou o início do julgamento, poderá ser aflorada por alguns advogados na tese de absolvição dos seus clientes.

"A opinião pública já condenou estes arguidos, como era expectável. Dado o alarme provocado pelo caso das dívidas ocultas, espera-se agora que o tribunal atue no mesmo sentido, cabendo aos sujeitos processuais lançarem mão das armas legais de que dispõem para reagir ao veredicto final", destacou.

Por sua vez, Paulino Cossa, jurista e comentador, disse à Lusa que "a produção e discussão da prova durante o julgamento", que decorreu desde agosto, "produziram material suficiente para a condenação dos 19 arguidos ou maior parte deles".

Paulino Cossa assinalou que o Ministério Público e o juiz "solidificaram" os elementos condenatórios constantes da acusação e do despacho de pronúncia e será essa "convicção" que vai dominar as alegações finais.

"Penso que será, novamente, vertida nas alegações finais a referência à prova documental e testemunhal que fundamentou a investigação", enfatizou.

Em sentido oposto, os advogados de defesa dos 19 arguidos vão-se bater pela absolvição dos seus clientes, apontando supostas fragilidades na investigação e na condução de todo o processo, acrescentou.

"Os advogados foram indicando essa direção durante as suas intervenções ao longo do julgamento, tentaram fazer cair vários crimes, nomeadamente o da associação para delinquir e o de branqueamento de capitais", observou Paulino Cossa.

Borges Nhamire, jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública (CIP), também considera que foi produzida prova bastante para justificar o pedido de condenação da maioria dos arguidos nas alegações finais.

"É fácil prever que o Ministério Público vai pedir a condenação dos arguidos ou da maioria deles, porque sinalizou essa convicção, que já tinha formado na acusação", destacou Borges Nhamire.

Assinalou que a acusação tem "evidências esmagadoras da conduta criminosa dos arguidos", tendo em conta que muitos elementos da investigação são sustentados pelos resultados da auditoria forense feita às dívidas ocultas pela firma de auditoria internacional Kroll.

"Formalmente, temos uma acusação do Ministério Público moçambicano e pronúncia de um tribunal moçambicano, mas o substrato que ali está resulta de uma auditoria forense feita por uma entidade externa", destacou.

O investigador do CIP avançou que os advogados de defesa vão alegar que não foi provada qualquer "conduta criminosa" dos seus clientes, sob o argumento de que atuaram dentro da lei.

As dívidas ocultas foram contraídas entre 2013 e 2014 pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM para projetos de pesca de atum e proteção marítima.

Os empréstimos, no valor de 2,7 mil milhões de dólares (cerca de 2,3 mil milhões de euros) foram secretamente avalizados pelo governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), liderado por Armando Guebuza, sem conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo

Entre os 19 arguidos está Armando Ndambi Guebuza, filho mais velho antigo chefe de Estado, a antiga secretária particular do ex-presidente Inês Moiane e o seu antigo conselheiro político Renato Matusse.

São também arguidos o antigo diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado (SISE, a "secreta" moçambicana) Gregório Leão, e o antigo diretor da inteligência económica da instituição António Carlos do Rosário.