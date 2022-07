Analistas céticos sobre moção de censura do `Labour` a Boris Johnson

Na quinta-feira, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, ameaçou apresentar uma moção de censura para forçar a saída de Boris Johnson, que quer ficar em funções como primeiro-ministro até ser escolhido um sucessor na chefia do Partido Conservador.

Uma catadupa de demissões de ministros e outros membros do governo forçou Johnson a demitir-se após uma série de escândalos que abalaram a credibilidade e integridade do executivo.

"Se [os Conservadores] não se livrarem dele, então os Trabalhistas irão avançar, no interesse nacional, e apresentar uma moção de censura porque não podemos continuar com este primeiro-ministro agarrado durante meses", avisou Starmer.

A proposta tem o apoio dos Liberais Democratas (Lib Dems), mas Matthew Flinders, professor de ciência política da Universidade de Sheffield considera ser pouco provável que passe pelos deputados do Partido Conservador, que têm maioria absoluta no parlamento.

"Muitos estão descontentes com a permanência de Boris como líder interino, mas não é do interesse de ninguém correr o risco de desencadear umas eleições legislativas neste momento", afirmou à agência Lusa.

As recentes eleições em Wakefield e Tiverton and Honiton, que os `Tories` perderam para o `Labour` e Lib Dems, respetivamente, reflete a impopularidade do partido no poder nas sondagens e risco de muitos deputados perderem os seus lugares.

Como principal partido da oposição, os Trabalhistas podem apresentar uma moção de censura ao governo na Câmara dos Comuns, que em geral é debatida e votada dias depois, sendo decidida por maioria simples.

Se o governo perder, deve demitir-se ou convocar eleições antecipadas.

Para o diretor do centro de estudos UK in a Changing Europe, Anand Menon, uma moção de censura "simboliza a tentativa de o Labour manchar o partido com a ligação a Boris, mostrando que os deputados nem sequer são capazes de se livrar do líder".

"Antecipando as eleições internas para a liderança, o Partido Trabalhista já deixou de centrar as críticas em Boris Johnson e iniciou uma estratégia de alargar críticas ao resto do partido", explicou à Lusa.

A última moção de censura bem sucedida no Reino Unido foi há 43 anos, quando o primeiro-ministro Trabalhista James Callaghan foi forçado a abandonar o cargo, abrindo o caminho para 11 anos no poder de Margaret Thatcher.

A sucessão de Boris Johnson vai ser decidida numa eleição interna cujo calendário vai ser anunciado na próxima semana, mas o processo poderá prolongar-se até setembro.

A eleição é feita em duas fases, começando por uma série de votações circunscrita ao grupo parlamentar para reduzir os candidatos a dois finalistas, cujo vencedor é depois escolhido numa segunda fase pelo universo dos quase 200.000 militantes do Partido.

Embora as inscrições ainda não tenham sido abertas, o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e o deputado Tom Tugendhat já anunciaram a intenção de avançar.