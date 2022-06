Analistas consideram que houve "inação" no "bloqueio" da fuga dos insurgentes

"Eu não diria que são falhas [por parte das forças governamentais], eu ia usar o termo inação" para impedir o alastramento da violência armada, disse Moisés Mabunda, sociólogo e analista político.

Mabunda defendeu que as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas deixaram-se levar pela "euforia" das derrotas militares dos rebeldes no norte de Cabo Delgado, permitindo que os insurgentes se dispersassem e se dividissem em pequenos grupos, que agora protagonizam ataques no sul da província e ameaçam a capital, Pemba.

"Surpreendentemente ou desagradavelmente, ainda que nós tenhamos beneficiado do apoio militar da região da África Austral e do Ruanda, parece que ficámos adormecidos", notou.

Com a chegada de contingentes militares estrangeiros, prosseguiu, o Governo devia ter acelerado o treino de forças especiais que pudessem apoiar no estancamento da expansão dos grupos armados.

Moisés Mabunda assinalou que o Governo já tinha sido apanhado de surpresa pelos insurgentes, quando em 2017 começaram os ataques em Cabo Delgado, com uma investida contra uma esquadra no distrito de Mocímboa da Praia, a que as autoridades responderam com efetivos policiais, enquanto era necessária uma reação militar.

"Não podíamos ser tão ingénuos e pensar que tendo os terroristas desencadeado a guerra, só tinham o plano A", que era ocupar distritos e desistir, caso saíssem derrotados, notou.

Perante as ações conjuntas das forças governamentais moçambicanas, do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), os grupos armados iriam evitar "confrontos diretos" e passar a aterrorizar alvos civis e económicos, com um "impacto extremamente grande".

Afastou o cenário de um ataque rebelde de grande escala à cidade de Pemba e ocupação, sustentando com a insuficiência de logística e equipamento dos insurgentes para uma ação do género numa capital provincial.

Mas alertou para o risco de ataques isolados de tipo terrorista a um alvo civil, económico ou do Estado, no interior de Pemba, como já aconteceu no Quénia, Tanzânia e Uganda.

O especialista em Direito e Segurança, Rodrigues Lapucheque, também considerou que devia ter sido montado um "cordão" para que os insurgentes em fuga no norte de Cabo Delgado não se desdobrassem para o sul.

"Era imprescindível, inadiável" que as Forças de Defesa e Segurança "bloqueassem as prováveis saídas desses grupos", afirmou Lapucheque, docente universitário, coronel de Infantaria Motorizada nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) e doutorado em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa.

Logo que a pressão militar contra os grupos armados aumentou, com a presença dos contingentes do Ruanda e da SADC, as forças governamentais deviam ter destacado no mínimo dois "batalhões" bem treinados, equipados e com mobilidade e comunicações modernas para estancarem a fuga dos insurgentes.

"Os terroristas, quando enfrentam forças armadas convencionais bem treinadas e bem equipadas, não arriscam em fazer um combate frontal, dispersam-se em pequenos grupos, vão fazendo ataques em pequenos grupos", salientou.

Os rebeldes transformaram-se em força de guerrilha e apostam no desgaste, para ganhar tempo e desestabilizar as forças governamentais.

Rodrigues Lapucheque alertou para o risco de os insurgentes pretenderem reocupar os territórios que tinham conquistado antes da chegada do apoio militar estrangeiro, principalmente Mocímboa da Praia, por ser uma vila estratégica, devido ao porto e aeródromo.

"Esta [expansão dos grupos armados] é mais uma forma tática de distrair as forças armadas convencionais" para que estas se concentrem numa frente diferente do objetivo principal dos insurgentes, explicou.

Face à dispersão dos grupos armados, o Governo deve acelerar a criação de forças especiais com treino de combate anti-guerrilha e dotá-las de meios modernos.

"As Forças Armadas [moçambicanas] podem ter sérias dificuldades, se não houver treino, formação permanente e reequipamento em técnicas de combate e logística multilateral eficiente", enfatizou.

O país, prosseguiu, deve aproveitar a presença de militares estrangeiros para melhorar a sua capacidade de defesa e combate contra as ameaças à soberania.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Há 784 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar zonas onde havia presença de rebeldes, mas a fuga destes tem provocado novos ataques noutros distritos usados como passagem ou refúgio temporário.