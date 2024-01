Anatoli Batashov torna-se 3º candidato a desistir das presidenciais russas

Representante dos Verdes, Batashov tomou a decisão depois de se deslocar à sede da Comissão Eleitoral Central (CEC), lamentando "não estar preparado" mas sem precisar o número de assinaturas que recolheu, num processo para o qual são necessárias 300 mil.

"Não vou continuar neste ciclo de 2024. Sim, realizamos um trabalho colossal, fizemos o impossível. Nenhum dos políticos `verdes` tinha subido tão alto", afirmou o político, referindo ser o "primeiro candidato `verde` da história" a concorrer às presidenciais.

Esta decisão segue-se ao anúncio de desistência do fundador do Partido Russo da Liberdade e da Justiça, Andrei Bogdanov, assim como ao abandono de Sergei Baburin, que confirmou o apoio ao atual presidente, Vladimir Putin.

Segundo o jornal Moscow Times, o Partido Democrático da Rússia, formado em 1990 e que teve assento no parlamento pela última vez em 1995, fez saber, por seu lado, que a potencial candidata às presidenciais, Irina Sviridova, não conseguiu reunir as 100 mil assinaturas exigidas.

Atualmente são quatro as candidaturas registadas na CEC: Leonid Slutski, pelo Partido Liberal Democrata da Rússia (LDPR), Nikolai Jaritonov, pelo Partido Comunista da Rússia (KPRF), Vladislav Davankov, pelo Novo Povo, e Putin, que se apresenta como independente.

Na lista de potenciais candidatos estão Anatoli Batashev, independente, Sergei Malinkovich, do partido Comunistas da Rússia e ainda Boris Nadezhdin, da Iniciativa Cívica e crítico da invasão à Ucrânia.

A CEC rejeitou a inscrição de outros quatro candidatos e deve decidir sobre o registo dos outros concorrentes antes do próximo dia 10.

A legislação russa exige aos candidatos de partidos sem assento parlamentar apresentar pelo menos 100.000 assinaturas, enquanto os independentes têm que recolher 300.000.

Está previsto que a campanha eleitoral arranque no próximo dia 17 de fevereiro e se prolongue até às 00h00 de 15 de março.

Vladimir Putin está no poder desde 2000 e pretende garantir um quinto mandato presidencial, depois de também ter ocupado o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012.

Segundo as sondagens locais, Putin deverá vencer as eleições presidenciais de março com mais votos face a 2018, quando garantiu cerca de 76% dos sufrágios.

A oposição russa, cujo líder Alexei Navalny cumpre 30 anos de prisão num estabelecimento penitenciário no Ártico, acusa o Kremlin de preparar uma fraude eleitoral através do voto eletrónico, ao qual vão ter acesso um terço dos eleitores recenseados durante os três dias da votação.