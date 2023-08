Anatoli Berezikov. A vida e a morte do ativista russo contra a guerra na Ucrânia

Em tribunal, Anatoli Berezikov repetiu várias vezes que tinha medo de “desaparecer”. Duas semanas depois, a 14 de junho de 2023, foi encontrado morto na prisão de Rostov-on-Don, no sudoeste da Rússia.



Os apoiantes de Anatoli Berezikov, eles próprios perseguidos pelas forças de segurança, rejeitam a versão de suicídio. Alegam que o opositor russo foi alvo de tortura, uma característica recorrente no sistema judicial russo, que pode ter levado à sua morte. . Duas semanas depois, a 14 de junho de 2023, foi encontrado morto na prisão de Rostov-on-Don, no sudoeste da Rússia.Os apoiantes de Anatoli Berezikov, eles próprios perseguidos pelas forças de segurança, rejeitam a versão de suicídio. “As pessoas podem ser reprimidas sem julgamento. Podem raptá-las, prendê-las, revistá-las, intimidá-las, torturá-las e matá-las” afirmou à AFP Tatiana Sporycheva, ativista dos direitos humanos que ajudou Anatoli Berezikov.



Na prisão de Rostov-on-Don, Berezikov de 40 anos, com uma barba e cabelos compridos louros, tinha reputação de ser um inconformista alegre, apaixonado por música experimental e um forte opositor de Vladimir Putin.



Tal como ele, milhares de pessoas anónimas que manifestaram a sua oposição à invasão da Ucrânia estão a sofrer a repressão das autoridades russas, com ameaças, violência, multas pesadas e penas de prisão.

, apaixonado por música experimental e um forte opositor de Vladimir Putin.Tal como ele, milhares de pessoas anónimas que manifestaram a sua oposição à invasão da Ucrânia estão a sofrer a repressão das autoridades russas, com ameaças, violência, multas pesadas e penas de prisão. A história do opositor de Putin

Anatoli Berezikov nasceu em 1983 em Biïnsk, na região siberiana de Altai, mudou-se para Rostov-on-Don na década de 2010, onde frequentava assiduamente a cena cultural alternativa.



“Trabalhava como tatuador, era profissional de bodypiercing e fabricava máquinas de tatuagem que vendia de seguida”, revelou uma amiga que pediu anonimato.



Tinha também talento para a eletrónica e construía sintetizadores analógicos para experiências de noise music.



“Era um amigo caído do céu”, afirmou Valentin Sokhorev, 52 anos, um amigo de Berezikov.



O opositor de Putin procurava em todo o lado peças para seus trabalhos de bricolage. Numa fotografia de 2019, aparece de calções, em trono nu, numa feira da ladra coberta de neve. A sua indumentária habitual tanto de inverno como de verão. Em Rostov, andava de bicicleta sem camisa.



Anatoli Berezikov nasceu em 1983 em Biïnsk, na região siberiana de Altai, mudou-se para Rostov-on-Don na década de 2010, onde frequentava assiduamente a cena cultural alternativa.“Trabalhava como tatuador, era profissional dee fabricava máquinas de tatuagem que vendia de seguida”, revelou uma amiga que pediu anonimato.Tinha também talento para a eletrónica e construía sintetizadores analógicos para experiências de“Era um amigo caído do céu”, afirmou Valentin Sokhorev, 52 anos, um amigo de Berezikov.O opositor de Putin procurava em todo o lado peças para seus trabalhos deA sua indumentária habitual tanto de inverno como de verão. Em Rostov, andava de bicicleta sem camisa. Ao mesmo tempo, fez campanha a favor do movimento anticorrupção de Alexei Navalny, que foi proibido em 2021. Opôs-se ao ataque à Ucrânia. E chegou a afixar cartazes com a frase “Eu quero viver”, que ajuda os soldados russos a tornarem-se prisioneiros na frente de combate.



A 11 de maio de 2023, foi detido pela polícia. Cumpriu três penas de prisão sucessivas por alegadas infrações, uma técnica recorrente usada contra os opositores antes de serem indiciados processos judiciais.

Segundo os seus advogados, Anatoli Berezikov foi espancado e torturado com choques elétricos.



A 31 de maio, a ativista Tatiana Sporycheva gravou-o no tribunal onde se notava que Berezikov estava exausto e não parava de repetir: “Vão-me levar. Vou desaparecer e ninguém me vai encontrar”.



A 14 de junho, morreu na prisão, oficialmente depois de se ter enforcando na cela. No entanto, nenhum relatório médico foi tornado público.



Foi aberto um inquérito sobre eventuais maus-tratos que o levaram ao “suicídio”. No entanto, ativista Tatyana Sporycheva e a advogada Irina Gak, que também estavam a investigar a sua morte, foram recentemente obrigadas a deixar a Rússia depois de terem sido ameaçadas pelos serviços de segurança.



Por razões de segurança, a família de Anatoli Berezikov não está a falar com a comunicação social. Opôs-se ao ataque à Ucrânia. E chegou a afixar cartazes com a frase “Eu quero viver”, que ajuda os soldados russos a tornarem-se prisioneiros na frente de combate.Cumpriu três penas de prisão sucessivas por alegadas infrações, uma técnica recorrente usada contra os opositores antes de serem indiciados processos judiciais.Segundo os seus advogados, Anatoli Berezikov foi espancado e torturado com choques elétricos.A 31 de maio, a ativista Tatiana Sporycheva gravou-o no tribunal onde se notava que Berezikov estava exausto e não parava de repetir: “Vão-me levar. Vou desaparecer e ninguém me vai encontrar”.Foi aberto um inquérito sobre eventuais maus-tratos que o levaram ao “suicídio”. No entanto, ativista Tatyana Sporycheva e a advogada Irina Gak, que também estavam a investigar a sua morte, foram recentemente obrigadas a deixar a Rússia depois de terem sido ameaçadas pelos serviços de segurança.Por razões de segurança, a família de Anatoli Berezikov não está a falar com a comunicação social. “Valente, mas louco”

O músico Valentin Sokhorev, que se considerava "quase" o irmão mais velho de Anatoli Berezikov, afirmou também à AFP que tentou durante muito tempo dissuadi-lo de se tornar militante.



Costumava dizer-lhe: "Amigo, não deves fazer isso. Se ficares de tronco nu em frente a um ninho de vespas, prepara-te para que elas te piquem com muita força. Por isso, não te levantes".



"Mas ele não viu isso, não percebeu o perigo", frisou Valentin Sokhorev.



Para Sokhorev, o amigo “era valente, mas louco”.



Durante a mortífera crise constitucional de 1993 na Rússia, Sokhorev viu os tanques dispararem contra o edifício do Parlamento em Moscovo, o que o levou a perder o interesse pela política.



"Apercebi-me de que, neste país, quem tem razão é quem tem os tanques. Não voto desde 1996", frisa Sokhorev que vive na aldeia de Davydkovo, perto de Moscovo, onde cultiva legumes.



No alpendre da sua casa, rodeado pelos seus quatro cães e pelo cheiro das plantas depois da chuva, Valentin Sokhorev liga a um amplificador um dos sintetizadores fabricados por Anatoli Berezikov, descreve a France Presse.



O instrumento produz sons elétricos estridentes. Segundo Valentin Sokhorev, algumas pessoas sentem uma "sensação de paz" quando ouvem esta tempestade de ruídos. Era o caso de Anatoli Berezikov. O músico Valentin Sokhorev, que se considerava "quase" o irmão mais velho de Anatoli Berezikov, afirmou também à AFP que tentou durante muito tempo dissuadi-lo de se tornar militante.Costumava dizer-lhe:Por isso, não te levantes"."Mas ele não viu isso, não percebeu o perigo", frisou Valentin Sokhorev.Para Sokhorev, o amigo “era valente, mas louco”.Durante a mortífera crise constitucional de 1993 na Rússia, Sokhorev viu os tanques dispararem contra o edifício do Parlamento em Moscovo, o que o levou a perder o interesse pela política.que vive na aldeia de Davydkovo, perto de Moscovo, onde cultiva legumes.No alpendre da sua casa, rodeado pelos seus quatro cães e pelo cheiro das plantas depois da chuva, Valentin Sokhorev liga a um amplificador um dos sintetizadores fabricados por Anatoli Berezikov, descreve a France Presse.O instrumento produz sons elétricos estridentes. Segundo Valentin Sokhorev, algumas pessoas sentem uma "sensação de paz" quando ouvem esta tempestade de ruídos. Era o caso de Anatoli Berezikov.