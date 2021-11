ANC relegado para a oposição nas maiores cidades da África do Sul

O golpe principal para o partido no poder foi confirmado na província central de Gauteng - o coração político e económico do país, onde se localizam as importantes áreas metropolitanas de Pretória e Joanesburgo - onde a ausência de maiorias ficou resolvida com pactos entre os partidos da oposição, que garantiram que o ANC ficasse fora do poder.

Tanto em Joanesburgo - centro económico da África do Sul e cidade mais populosa do país - como em Tshwane - o município que inclui Pretória e a sua área metropolitana -, a Aliança Democrática Liberal (AD) conseguiu impor os seus candidatos a presidente da câmara estas segunda e terça-feira, após várias semanas de negociações.

As municipais na África do Sul decorreram no passado dia 01 de novembro.

Joanesburgo, em particular, terá a primeira mulher presidente da câmara na sua história, graças a uma vitória da AD, liderada por Mpho Phalatse, cuja eleição foi confirmada na segunda-feira à noite.

"Sinto-me honrada por ser a primeira mulher presidente da câmara de Joanesburgo. É uma grande honra e não a tomo por garantida. `Joburg` é o centro económico do país e, em muitos aspetos, do continente", afirmou Phalatse aos repórteres, após a confirmação da sua nomeação.

Pretória, capital da África do Sul e terceira maior cidade sul-africana, foi entregue a Randall Williams no final da terça-feira.

Este resultado mereceu um comentário do Presidente sul-africano e líder do ANC, Cyril Ramaphosa: "É um grande revés para nós, mas é também uma grande lição. É dececionante para o Congresso Nacional Africano, mas temos de aceitar a mensagem clara enviada pelo nosso povo", disse.

A Cidade do Cabo (sudoeste da África do Sul e a sua segunda maior cidade em termos de população) é um bastião tradicional do AD e não mudou de mãos. As eleições deram a maioria absoluta a Geordin Hill-Lewis.

Durban foi a única das grandes cidades sul-africanas, a quarta em população, onde o ANC saiu vitorioso, ainda assim, sem maioria absoluta e com apoio em dúvida até ao último momento. Mxolisi Kaunda saiu hoje vitorioso hoje "in extremis" na votação municipal para eleger o presidente da câmara de eThekwini, município que inclui Durban e a sua área metropolitana).

A configuração atual do poder municipal reflete a erosão do apoio do antigo movimento de libertação - que governa a África do Sul desde o advento da democracia em 1994 e tem sido protagonista de sérios escândalos de corrupção - nas grandes áreas urbanas.

As eleições municipais de 01 de novembro deram ao ANC os piores resultados da sua história, tendo obtido, pela primeira vez, menos de 50% do total dos votos expressos a nível nacional (47,9%).

Por outro lado, os acordos partidários que permitiram eleger vários presidentes de câmara nos últimos dias mostram igualmente a incapacidade do partido no poder de formar alianças, apesar dos apelos do Presidente sul-africano, para que o partido trabalhasse no sentido de ultrapassar as diferenças políticas.

Foi o mesmo Ramaphosa também que avisou que o ANC não se colocaria "de joelhos e a mendigar" para formar coligações. O resultado foi a hecatombe no poder municipal nas grandes urbes do país.