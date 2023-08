Ancara avisa Moscovo sobre disparos contra navios em águas internacionais

No passado domingo, a Rússia afirmou em comunicado que o seu navio-patrulha Vasily Bykov havia disparado armas automáticas contra o cargueiro Sukru Okan, com pavilhão do Palau, depois do capitão ter ignorado ordens de paragem para inspeção.





O Sukru Okan, pertencente a um armador turco, dirigiu-se ao porto de Izmail, no Danúbio, no sul da Ucrânia.







"Após o incidente com o navio os interlecutores da Rússia ficam avisados de forma apropriada para evitarem este tipo de iniciativas que podem fazer escalar as tensões no Mar Negro", comentou a Presidência turca numa publicação na rede social X, antigo Twitter.





O porta-contentores Joseph Schulte, com pavilhão de Hong Kong, foi o primeiro a desafiar o bluff de Moscovo, na quarta-feira. Deixou o porto ucraniano de Odessa e aportou quinta-feira à noite como previsto a Istambul, sem qualquer incidente, referiram as autoridades de tráfego marítimo.





A viagem bem-sucedida inaugura "um novo corredor humanitário" estabelecido por Kiev, congratulou-se o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Vias alternativas



Desde a suspensão do acordo, Moscovo tem intensificado os bombardeamentos das infraestruturas portuárias ucranianas do Mar Negro e do Danúbio, enquanto a comunidade internacional procura soluções para garantir a segurança dos itinerários de transporte dos cereais ucranianos para o resto do mundo antes da colheita do outono.





Kiev tem conseguido exportar a maioria da sua produção agrícola através dos seus portos no Danúbio, o que lhe permite manter rendimentos cruciais.







De acordo com o, responsáveis norte-americanos têm estado em contacto com a Turquia, a Ucrânia e os seus vizinhos sobre o incremento do tráfego marítimo ao longo do Danúbio, que desagua no Mar Negro entre territórios da Ucrânia e da Roménia.

Washington estará a estudar todas as alternativas, incluindo a escolta militar dos navios comerciais ucranianos. Um responsável do Ministério turco da Defesa, sob anonimato, desvalorizou tal hipótese.





"Estamos a centrar os nossos esforços na reativação do acordo de cereais", afirmou à televisão turca privada NTV.

A Rússia tem tentado que a sua produção agrícola seja exportada através de portos turcos, depois de ter abandonado o acordo de exportação de cereais que considerou não estar a servir os seus próprios interesses junto de alguns países africanos.







A sobrevivência de milhares de cidadãos destes países, sobretudo do Sahel, depende da ajuda internacional, a qual assenta nos cereais ucranianos e russos. As boas relações de Moscovo com estes países permitem-lhe quebrar o isolamento internacional a que se viu votada nos últimos 18 meses.





O assunto estará em cima da mesa durante a visita do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ao seu homólogo russo Vladimir Putin ainda este mês.





A política de Ancara tem procurado manter a neutralidade face ao conflito, preservando tanto os seus laços com Moscovo como a aliança com o bloco ocidental, nomeadamente a NATO.





Acolheu por isso as primeiras conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia e intensificou as trocas com a Rússia ao mesmo tempo que enviava armas a Kiev.