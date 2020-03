Ancara quer renegociar acordo de 2016 sobre migrantes com a UE

Ancara continua apesar disso a ameaçar a União Europeia com a abertura de fronteiras, que irá inundar de migrantes e de refugiados o solo europeu.



O argumento agora será a renegociação do acordo de 2016, no qual Bruxelas pagava à Turquia para deter os migrantes antes da passagem das suas fronteiras.



O acordo não foi contudo considerado no próximo orçamento da União Europeia e Ancara quer reverter essa situação.



A leitura do enviado especial da RTP à Turquia, José Rodrigues dos Santos.