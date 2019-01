Andaluzia. Ciudadanos garante que extrema-direita não é sócia do novo Governo

RTP11 Jan, 2019, 19:30 | Mundo

“O Vox não é sócio do Ciudadanos nem do Governo de coligação e de mudança na Andaluzia”, frisou José Manuel Villegas, secretário-geral do Ciudadanos, declarando ainda que o seu partido “não se sente comprometido” com as ideias e propostas expressadas durante as negociações para a formação de um novo Governo andaluz.



O secretário-geral esclareceu que o partido apenas apoia as 90 propostas acordadas com o PP. As medidas dão prioridade “à regeneração democrática, à descida dos impostos e ao impulso da economia”.





📽 @CiudadanoVille "Seguimos trabajando para cerrar el acuerdo de Gobierno de cambio en Andalucía. Las 90 medidas naranjas tienen como prioridad la regeneración democrática, la bajada de impuestos y el impulso de la economía entre otras" #ActualidadCs pic.twitter.com/1jVsx8bHch — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 11 de janeiro de 2019

Villegas prestou estas declarações no Congresso dos Deputados, onde se dirigiu esta sexta-feira para falar sobre os avanços nas negociações para a formação de um novo Governo.

Villegas deixou claro que o Ciudadanos não pretende estender o pacto com o PP na Andaluzia a outras comunidades autónomas ou cidades.

“Vamos dizer não aos orçamentos de Sánchez”, Presidente de Espanha, “que colocam em risco a recuperação económica e a criação de empregos”, acrescentou.Villegas confessou ainda que o seu partido recusou sentar-se na mesma mesa que o Vox durante os dias em que decorreram as negociações, explicando que não queriam e continuam sem querer ser fotografados junto do partido de extrema-direita.Fontes da direção dodeclararam, porém, que o caso mudará de figura quando se der o início do novo Governo andaluz. Nessa altura, o partido aceitará sentar-se junto do Vox e votar as suas propostas, tal como já aconteceu noutras ocasiões com o partido Esquerda Republicana da Catalunha e com o Podemos, também de esquerda.José Manuel Villegas relembrou que o seu partido defende uma ideologia liberal, sendo essa uma das razões pelas quais prefere distanciar-se do Vox, que defende, entre outras medidas, a revogação de leis contra a violência de género ou a favor da comunidade LGBT, assim como a expulsão de imigrantes ilegais do país.De acordo com o diário espanhol, o secretário-geral do declarou que as diferenças entre o partidoe o Vox se tornaram especialmente notáveis ao longo das primeiras 24 horas de negociações, mas que isso não será um entrave à expectativa de mudança do Governo andaluz.A rivalidade entre o partido de centro e o de extrema-direita intensificou-se quando, recentemente, Santiago Abascal, presidente do Vox, acusou ode estar sujeito às instruções de líderes franceses.“Entendo que o partido francês tenha de fazer um esforço para agradar ao Presidente Macron. Mas as coisas são como são. Apenas haverá mudança na Andaluzia graças aos votos e graças ao patriotismo do Vox. E essa mudança vai acontecer apesar do egoísmo, da irresponsabilidade e das obediências de outros”, declarou Abascal.Villegas não se alongou acerca destas acusações. “Estamos habituados aos insultos por parte do Vox, mas nós não estamos ao mesmo nível”, afirmou.