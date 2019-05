Fabian Bimmer - Reuters

Andar de Trotinete elétrica nos passeios vai ser proibido, em França



Presentes um pouco por toda a Europa as trotinetes elétricas fazem as delicias de muitos. Fácil na mobilidade e na locomoção, os utilizadores destes veículos circulam muitas vezes à margem das regras da estrada e do bom senso, razão pela qual em França, vão deixar de circular em cima dos passeios.



As queixas dos peões cada vez mais recorrentes, bem como os maus estacionamentos, como em Portuga. Por isso o governo francês quer impor normas mais restritivas.



Apenas os maiores de oito anos podem utilizar as trotinetes, só podem circular nas ciclovias ou estradas e nos passeios os veículos tem ser levados à mão e com o motor desligado.