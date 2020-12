André Ventura confia que o parlamento aceite suspensão do mandato de deputado

", disse André Ventura à agência Lusa.O candidato presidencial apoiado pelo Chega disse esperar que "haja bom senso" na análise da questão, para que o seu lugar na Assembleia da República possa ser ocupado temporariamente por Diogo Pacheco Amorim.", acrescentou.André Ventura abordou este tema na segunda-feira à noite, numa ação de pré-campanha na Póvoa de Varzim, organizada pela distrital do Porto do Chega, onde assumiu que o primeiro objetivo para o sufrágio presidencial é garantir a disputa de uma segunda volta com o atual presidente, e também candidato, Marcelo Rebelo de Sousa.





Sondagens dão alento







", analisou.André Ventura mostrou confiança que ficará "à frente de Ana Gomes" e que o Chega "poderá ficar com metade do eleitorado do PSD", pretendendo capitalizar esses eventuais resultados para as próximas eleições legislativas.", partilhou.O dirigente do Chega mostrou-se satisfeito com uma recente sondagem encomendada pela televisão TVI e o jornal Observador, que o colocam como o terceiro candidato com mais intenções de voto para as eleições presidenciais de 24 de janeiro.", afirmou André Ventura.





Reparos ao plano de vacinação







À margem dos assuntos eleitorais, o elemento do Chega comentou o desenrolar do processo de vacinação contra a covid-19, deixando reparos à fase "tardia" com que a vacina chegará a grupos vulneráveis.", concluiu.