Andrea Nahles é a nova líder do SPD

22 Abr, 2018

A nova líder do SPD foi uma das principais vozes na defesa de uma terceira coligação com a CDU da chanceler Angela Merkel. Andrea Nahles venceu Simone Lange, atual mayor da cidade de Flensburg, com 66% dos votos, o segundo pior resultado em eleições internas no partido no pós-guerra.



Andrea Nahles tem 47 e já desempenhou o cargo de ministra do Trabalho e Assuntos Sociais entre 2013 e 2017, onde deixou contributos importantes para o estabelecimento de um salário mínimo e uma nova lei de pensões a partir dos 63 anos. Pela primeira vez na história da Alemanha, duas mulheres lideram o SPD e a CDU (Angela Merkel). Também o partido populista de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha) é liderado por uma mulher, Frauke Petry.



Nahles ocupa posições de destaque dentro do partido há quase duas décadas e em 2005 foi responsável pela queda de Franz Fünterfering, antigo líder do SPD. É a líder da bancada do SPD no Bundestag desde setembro de 2017.



A nova líder dos sociais-democratas chega à direção do partido num momento em que é esperada a renovação e reforço do partido, que muitos consideram que seria mais fácil de levar a cabo como principal força da oposição e não como membro da “grande coligação”.



“Podemos renovar um partido fazendo parte do Governo. Quero prova-lo já a partir de amanhã”, disse Andrea Nahles no discurso perante o congresso, que se realizou durante este domingo em Wiesbaden.



Ao fim de 154 anos de história, Andrea Nahles é a primeira mulher à frente dos destinos do SPD, partido que obteve nas últimas eleições de setembro o pior resultado de sempre desde 1933, com apenas 20,5 por cento dos votos. Foi na sequência dessa eleição que o antigo líder do SPD e ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, resignou ao cargo.



Andrea Nahles é natural da cidade de Weiler e ficou parcialmente incapacitada após um acidente de carro.



