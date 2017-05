Angela Merkel admite reformar tratados europeus na primeira visita de Emmanuel Macron

Christopher Marques - RTP 15 Mai, 2017, 21:29 / atualizado em 15 Mai, 2017, 22:35 | Mundo

Precisamente cinco anos depois, repete-se o ritual. Tal como fez François Hollande, Emmanuel Macron rumou a Berlim para a sua primeira viagem ao estrangeiro enquanto chefe de Estado francês. À sua espera estava a mesma chanceler que Hollande visitou em 2012, e que conviveu com Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy: Angela Merkel.



Apesar da coincidência de datas com a viagem de Hollande, a situação é bem diferente daquela de 2012. François Hollande tinha chegado à Presidência com críticas à política seguida na União Europeia sob a égide da Alemanha de Merkel e da França de Sarkozy. Angela Merkel tinha mesmo apoiado publicamente a recandidatura de Nicolas Sarkozy, mas acabaria por ter de conviver cinco anos com François Hollande.



Apesar das divergências iniciais, o casal franco-alemão acabou por se formar e os dois partilharam muitas posições ao longo dos últimos cinco anos. Angela Merkel fez mesmo questão de oferecer um jantar de despedida a François Hollande na última semana. As divergências iniciais deram lugar a “uma relação de confiança que soube ser afetuosa nos momentos dramáticos”, explicou Hollande.

Reformar tratados europeus?



Travar os populismos

Propostas de Macron

Já com Macron, não há lugar a grandes divergências. Emmanuel Macron era já o candidato apontado como favorito pela Alemanha. Uma preferência apresentada não só pela CDU de Angela Merkel como também pelos sociais-democratas de Martin Schulz e Sigmar Gabriel. Macron deslocou-se mesmo à Alemanha durante a campanha, onde tinha deixado boas relações do tempo em que chefiou o Ministério francês da Economia.Não é de estranhar por isso a empatia que transpirava no encontro desta segunda-feira em Berlim. Apresentaram-se juntos para dar uma “nova dinâmica” à União Europeia, mostrando abertura para ultrapassar algumas das divergências que possam ter.Do lado da Alemanha, algumas posições europeístas de Emmanuel Macron pareciam gerar alguma preocupação. Em causa o objetivo de Macron em reformar a Zona Euro, passando pela criação de um orçamento para a moeda única, de um ministro das Finanças e de um Parlamento.Ideias que deveriam passar por uma reforma dos tratados europeus e de todo o processo a que a mudança dos tratados representa, nomeadamente a necessária ratificação.A mudança dos tratados não é uma proposta geralmente bem acolhida em território alemão. Berlim não esquece que os eleitores franceses rejeitaram em 2005 o Tratado Constitucional e conhece bem as dificuldades que a ratificação dos documentos fundamentais costuma representar.Apesar disso, Emmanuel Macron mantém que é necessário mudar a União Europeia. Ao lado de Angela Merkel, o Presidente francês defendeu que a revisão dos tratados não pode ser vista como um “tabu”.A posição de Macron era conhecida e não surpreendeu. No entanto, não era tão certo que Angela Merkel a seguisse. A chanceler manteve a prudência germânica mas não fechou a porta à mudança dos tratados.“Ao nível da estrutura da União Europeia são necessárias essas mudanças, mas primeiro iremos trabalhar no que queremos reformar e, se for necessário alterar os tratados, estaremos - ou pelo menos estarei - disposta a fazê-lo", afirmou a chanceler alemã.Para o Presidente francês é necessário fazer uma “refundação histórica” da Europa para responder ao crescimento dos populismos. O chefe de Estado francês pediu ainda à homóloga germânica que trabalhe a opinião pública alemã, que frequentemente teme que o aprofundamento da união signifique novos custos para Berlim.Mas Macron não se limitou a levar pedidos a Angela Merkel. Reafirmando uma ideia que tinha já deixado clara na entrevista à RTP , em abril, o agora Presidente francês disse na Alemanha ser contra a mutualização das dívidas passadas. “Isso conduz a uma política de desresponsabilização”, defendeu junto de Angela Merkel.Emmanuel Macron defendeu ainda que no futuro se deve debater projetos de investimento que permitam “trabalhar para uma maior integração".No seu projeto presidencial, Macron defende que a Zona Euro deve ter um orçamento próprio para os 19, a criação de um Parlamento dos países da moeda única, bem como do cargo de ministro da Economia e das Finanças do euro.O candidato do Em Marcha! sublinhou ainda a necessidade andar no sentido de uma maior coesão entre Estados-membros, querendo trabalhar para uma harmonização dos direitos sociais – nomeadamente as regras do subsídio de desemprego e salário mínimo.A chanceler alemã admitiu esta segunda-feira que possa haver “conceções diferentes” entre Paris e Berlim em alguns temas, mas mostrou um olhar positivo em relação a estas diferenças. “É desta simbiose que pode nascer algo de bom” para a França, a Alemanha e a Europa.