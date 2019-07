Angela Merkel sofreu nova crise de tremores

Os tremores foram visíveis enquanto se assistia às honras militares na chegada do representante finlandês.



Um porta-voz do governo alemão disse que a chanceler está bem e que as reuniões com Antti Rinne vão continuar como planeado.



O primeiro episódio de tremores aconteceu a 18 de junho, numa visita ao Presidente da Ucrânia. Na altura, foi dito que se tinha tratado de desidratação.



Duas semanas depois, a 27 de junho, voltou a acontecer, numa cerimónia com o presidente alemão.



Angela Merkel tem 64 anos e não são conhecidos problemas de saúde da chanceller.