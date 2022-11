Angelina Jolie diz que falha ação política para travar a violência sexual como arma de guerra

. No documento foram traçadas promessas de ajudar na recuperação dos sobreviventes, levar os perpetradores à justiça, acabar com a impunidade, entre outras ações.Passados quase dez anos sobre a declaração de intenções, Angelina Jolie, conhecida atriz e enviada especial do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), vem

"Profundamente doloroso e frustrante"

Numa década “houve algum progresso” escreve Jolie na publicação britânica. MasJolie, que lançou a Iniciativa de Prevenção da Violência Sexual em Conflitos (PSVI) com o então secretário de Relações Exteriores britânico William Hague em 2012,“Nós reunimo-nos e discutimos esses horrores e concordámos que não deveriam voltar a acontecer. Prometemos traçar – e manter – essa linha” afirmou.

“Mas quando se trata de escolhas difíceis sobre como implementar essas promessas, deparamo-nos sempre com os mesmos problemas. Encontramos alguns membros do Conselho de Segurança a abusar do seu poder de voto, como no caso da Síria”, denuncia Jolie.







E acrescenta: “Deparamo-nos com interesses económicos e políticos a serem colocados em primeiro lugar, tratando alguns conflitos como mais importantes do que outros. E deparamo-nos com falta de vontade política, o que significa que os governos nos últimos anos retiraram a importância dos esforços para combater a violência sexual em zonas de guerra, apesar do vínculo direto com a paz e a segurança internacionais”.

Em Londres, esta segunda e terça-feira decorre a Conferência de PSVI para assinalar a década dos trabalhos. Com cerca de 70 países representados, irá ser discutido formas de combater este tipo de crimes em países como a Ucrânia, Etiópia e Colômbia.







Na abertura da conferência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, defende que "".

"Hoje, solidarizamo-nos para apoiar os sobreviventes e trazer justiça. Mas também para enviar uma mensagem inequívoca àqueles que ordenam, permitem ou perpetram violência sexual: não a toleraremos e faremos pressão para que os perpetradores sejam processados" acrescentou.





O governo do Reino Unido já anunciou a disponibilização de 14,5 milhões de euros ao longo de três anos para combater a violência. A maior parte do dinheiro será canalizada para ajudar os sobreviventes.



"Paz mais difícil de alcançar"

Nimco Ali, diretora-executiva da Five Foundation , uma organização que trabalha para mulheres e meninas em todo o mundo, observou que prometer dinheiro não é suficiente., disse Ali. "Está provado que esses compromissos não são suficientes ou confiáveis. O Gabinete de Relações Internacionais, da Commonwealth e de Desenvolvimento precisa incorporar a mudança e atualizar as suas próprias prioridades, colocando os princípios da igualdade de género no centro das suas políticas de ajuda e diplomacia".Jolie relembra:Agressões a mulheres e homens na frente das suas famílias. Falamos de violação coletiva de crianças – que foram vítimas em quase metade de todos os casos verificados pela ONU no ano passado".sublinha Angelina Jolie.