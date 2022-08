Angola. Aliança Evangélica pede que se avaliem candidatos que forem a cerimónia ecuménica

"Está na agenda da igreja já há muito tempo e esperamos que todos compreendam isso e venham ao culto, venha orar connosco e essa mensagem [que envio] para quem nos ouve lá em casa", disse hoje à Lusa António Mussaqui, dirigindo-se aos fiéis das congregações que organizam o evento: "Se tem um candidato, saiba que o seu candidato foi convidado para vir ao culto".

"Vem adorar a Deus connosco, vem a orar connosco para que as eleições decorram num clima de paz e tranquilidade, que é o que mais nos interessa", afirmou o reverendo, após uma reunião em que foi apresentado a confissões religiosas e organizações não-governamentais o programa de governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder desde a independência.

Para Mussaqui, este encontro constituiu "uma demonstração de vontade de dialogar com a sociedade e com os diversos atores sociais".

"A Igreja está enraizada e muito bem enraizada nas comunidades, em toda a dimensão do território angolano", afirmou o pastor, que destacou as críticas feitas ao pedido por vários dirigentes no encontro.

"Os diversos atores sociais aqui reagiram ao programa com elogios, com propostas de correção, bem como conselhos", que "acreditamos que sejam acatadas", disse.

O responsável da Aliança Evangélica admitiu que, a cinco dias das eleições gerais de Angola, todos os votos contam e a religião é um setor relevante da sociedade.

"O momento que vivemos, da chamada caça ao voto, da busca da confiança do eleitorado, pelos contendores políticos" chamou a atenção dos partidos para "o setor eclesiástico, que está com a comunidade o tempo todo", salientou, admitindo abertura para dialogar com todos os partidos.

"O MPLA, nessas quatro décadas e meia, tem criado o vínculo de parceria, de trabalho, de contacto com a Igreja e isso certamente dá-lhe vontade, torna mais fácil o seu diálogo, mas não significa que outros contendores políticos não possam fazer e nós estamos abertos a ouvi-los e a dialogar todos juntos, porque aqui o interesse maior é o bem estar do cidadão angolano", explicou.

Segundo António Mussaqui, "o discurso da Igreja é imparcial" e a celebração ecuménica de domingo é uma tradição já antiga, à qual não se associou a Igreja Católica, mas que visa pedir boa governação aos políticos: "Fizemo-lo em 2008, voltámos a fazê-lo em 2012, fizemo-lo em 2017 e vamos fazê-lo agora".

"Nesses cultos nós convidamos todas as igrejas e todo o povo angolano ao local indicado, desta vez vai ser no Estádio Nacional 11 de Novembro, no domingo, dia 21", explicou.

Na sequência da decisão de realizar o evento, "o Presidente da República, também presidente do MPLA, concorrente à sua própria sucessão, respondeu publicamente que estaria lá" e "fez o apelo a todos os amantes da paz e a todos que querem ver um pleito eleitoral a correr com tranquilidade, com ordem, com disciplina, em paz".

Para Mussaqui, a presença de João Lourenço visa, "certamente, o propósito de ouvir o apelo da parte da Igreja em nome de Deus", porque "Angola não termina com as eleições de dia 24 de agosto em Angola".

No entanto, rejeitou que o evento religioso esteja ligado ao MPLA, um partido de origem marxista-leninista: "Um partido não tem vocação de realizar um culto religioso para adoração. Louvor a Deus é uma missão da Igreja".

A cerimónia está a ser coordenada pelo "Conselho de Igrejas Cristãs e Angola, pela Aliança Evangélica de Angola, pelo Fórum Cristão Angolano e por outras igrejas não associadas a essas instituições", resumiu Mussaqui.

Angola vai a votos no dia 24 de agosto para escolher um novo Presidente da República e novos representantes na Assembleia Nacional.