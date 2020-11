Angola anuncia mais 193 novos casos, três mortos e 252 recuperados

As novas infeções foram registadas no Cuanza Norte (61), Luanda (52), Malanje (42), Huíla (25), Uíge (5), Namibe (4), Moxico (3) e Cabinda (1) e são relativas a 127 do sexo masculino e 66 do sexo feminino, com idades entre 2 a 71 anos.

Nos dois últimos dias, o centro de diagnóstico laboratorial de Viana tem dado prioridade ao processamento de amostras fora de Luanda, o que justifica os números elevados registados nestas províncias, esclareceu Franco Mufinda.

Registaram-se mais três óbitos relacionados com a doença, três homens, de 29, 61 e 66 anos, todos de Luanda, e 252 pessoas recuperaram.

O total de casos ascende a 11.228 casos, dos quais 289 óbitos, 5.172 recuperados e 5.767 ativos, com 18 doentes em estado crítico com ventilação mecânica invasiva e 31 graves.

Foram processadas nas últimas 24 horas 2.562 amostras, num acumulado de 161.929 testes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.590 em Portugal.

Em África, há 43.176 mortos confirmados em mais de 1,7 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 289 óbitos e 11.228 casos, seguindo-se Cabo Verde (95 mortos e 8.882 casos), Moçambique (94 mortos e 13.130 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.083 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.413 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 944 casos).