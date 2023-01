Angola arrecadou 1,95 mil milhões de dólares com a venda de diamantes em 2022

Segundo o chefe do departamento de Planeamento do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Alexandre Garret, do total de diamantes produzidos no ano passado, 8,71 milhões de quilates são provenientes da produção industrial e os restantes da semi-industrial.

Alexandre Garret, que procedeu ao balanço das realizações de produção, comercialização e exportação de diamantes em 2022, salientou que a mina de Catoca liderou a produção, com cerca de 64,82% do volume de produção total.

"Comparativamente ao ano de 2021, registou-se um aumento no volume produzido de aproximadamente 0,37%", referiu Alexandre Garret em declarações à televisão pública angolana.

Relativamente ao valor arrecadado foi também registado um aumento de 1,38%, comparativamente a 2021, sendo os Emirados Árabe Unidos, com 67,91%, a Bélgica com 21,25% e a China com 10,82% os principais países de destino das exportações.

O responsável salientou que no ano passado, apesar de um relativo crescimento, o mercado registou escassez, devido às sanções impostas aos diamantes provenientes da Rússia, o que provocou o aumento da procura deste produto no mercado internacional e a subida de preços.