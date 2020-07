Angola aumenta para 462 casos com mais quatro infeções

Os novos casos referem-se a três pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino, com idades entre um e 32 anos, sendo um dos infetados proveniente da Rússia num voo de repatriamento.

Franco Mufinda salientou que as autoridades sanitárias angolanas continuam a intensificar a testagem na comunidade entre os mercados, grupos de risco e centros-sentinela, tendo sido hoje escolhido o local dos Mártires de Kinfangondo, em Luanda, onde foram rastreadas cerca de 1.000 pessoas, através de testes rápidos (serológicos).

Entre estas, 69 foram reativas ao teste (IgG, revelando imunidade ao vírus ou IgG/IgM, em fase de transição) e seis eram IgM, o que significa que se encontram em fase ativa da doença, tendo sido isoladas.

O secretário de Estado indicou que a percentagem de testes reativos é inferior ao que era previsto, sendo a maior parte pessoas que expressaram imunidade e "poucas pessoas que estão em fase ativa da doença".

No Cazengo, município do Cuanza Norte que está sob cerca sanitária, foram testadas 250 pessoas, das quais 12 reagiram, 9 revelaram imunidade (IgG), uma estava em fase de transição e as outras duas em fase ativa.

A testagem em massa vai ser concluída no sábado no mercado do Asa Branca em Luanda.

Angola conta agora com 462 casos confirmados, dos quais 23 óbitos, e 321 ativos, incluindo um doente em estado crítico.

Foram processadas até agora mais de 34 mil amostras, das quais 1586 nas últimas 24 horas, revelando quatro casos positivos.

Franco Mufinda adiantou que o teste realizado a um cidadão que se encontrava na Huíla, proveniente de Luanda, e tinha tido um resultado "reativo", acabou por se revelar negativo, na confirmação através do teste de biologia molecular.

A pandemia de covid-19 já provocou 555 mil mortos e infetou mais de 12,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (3.071 casos e 51 mortos), seguida da Guiné-Bissau (1.842 casos e 26 mortos), Cabo Verde (1.591 casos e 19 mortos), Moçambique (1.111 casos e nove mortos), São Tomé e Príncipe (724 casos e 13 mortos) e Angola (462 infetados e 23 mortos).