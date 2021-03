Angola com mais 69 casos novos, uma morte e 91 recuperados

Os novos casos são relativos a 38 pessoas do sexo masculino e 31 do sexo feminino, com idades compreendidas entre oito e 75 anos, sendo 54 da Província de Luanda, sete de Cabinda, cinco do Cuando Cubango, dois do Zaire e um de Benguela.

O óbito foi de um cidadão angolano, de 72 anos, da província de Luanda, com comorbilidades (hipertensão arterial e diabetes mellitus).

Recuperaram 91 pessoas, com idades entre um e 74 anos, sendo 87 da província de Luanda e quatro do Huambo.

Angola acumula 22.132 casos de covid-19, dos quais 1.218 ativos, incluindo seis em estado crítico e oito graves, 534 óbitos e 20.380 recuperados.

Nas últimas 24 horas, foram processados 1.245 testes, num cumulativo de amostras de 426.830.

Nas últimas 24 horas foram vacinados 12.987 utentes, tendo sido vacinadas entre os dias 5 a 29 de março, 130.750 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.784.276 mortos no mundo, resultantes de mais de 127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.