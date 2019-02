Angola e São Tomé e Príncipe procuram novas áreas de cooperação bilateral

Lusa25 Fev, 2019, 16:05 | Mundo

O diplomata falava à imprensa no final do encontro entre o Presidente de Angola, João Lourenço, e o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, que chegou hoje a Luanda para uma visita de trabalho.

Segundo o diplomata são-tomense, as relações entre os dois países são "muito antigas e estão assentes em bases muito fortes de amizade, de cooperação e com fraternidade muito sólida".

"Estamos a trabalhar no sentido de melhorar e intensificar esta relação e identificar novas áreas para um relacionamento mais profícuo entre os nossos dois países", disse o embaixador são-tomense.

Angola e São Tomé e Príncipe cooperaram já no domínio da formação, educação, defesa e segurança, turismo e transportes, referiu Carlos Gustavo. O diplomata lembrou que existem investimentos angolanos no arquipélago de São Tomé e Príncipe, estando a ser feitos esforços para que se melhore o desempenho destes empreendimentos no quadro da cooperação entre os dois Estados.

"Estamos fortemente empenhados para que, no quadro do diálogo, e no âmbito do setor privado, podermos trabalhar para encontrar novas oportunidades", disse o embaixador.

O encontro entre o chefe de Estado angolano e o governante são-tomense teve a duração de quase uma hora, mas ambos não prestaram qualquer declaração à imprensa.

Para a tarde de hoje, o programa de visita reserva um encontro entre Jorge Bom Jesus e a comunidade residente no país.

O regresso do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe está previsto para terça-feira, com uma conferência de imprensa agendada para antes da partida.

Nas declarações que prestou à imprensa, antes da sua partida de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus disse que tinha na sua agenda, para abordar com as autoridades de Angola, a situação da diáspora são-tomense em território angolano, "que é antiga e precisa cada vez mais de integração e de participação".

Jorge Bom Jesus prometeu "acarinhar os angolanos e os seus investimentos" no seu país, acreditando que a questão da cervejeira Rosema venha a ser analisada durante a visita a Angola.

Em causa está o controlo daquela cervejeira, que opôs em tribunal o empresário angolano Mello Xavier e os irmãos Monteiro, são-tomenses e que já foi alvo de várias decisões judiciais contraditórias.

Em maio passado, o juiz António Dias emitiu uma sentença numa providência cautelar interposta pela advogada dos irmãos Monteiro, Celiza de Deus Lima, que anulou o efeito do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de 21 de abril e restituiu "imediatamente" a fábrica de cerveja à Sociedade Irmãos Monteiro.

Acusado de "contrariar e desobedecer" ao acórdão do STJ que tinha devolvido a cervejeira a Mello Xavier, o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais decidiu suspender o juiz das funções no Tribunal de Lembá, norte do país, onde se encontra instalada a Rosema.