Angola entre o benefício da dúvida e o acelerar o passo um ano após as eleições

Lusa23 Ago, 2018, 16:04 / atualizado em 23 Ago, 2018, 16:04 | Mundo

As ideias constam nos editoriais publicados hoje no Jornal de Angola e no O País, dos editorialistas Carlos Calongo e José Kaliengue, que referem ser "obrigatório" elaborar um conjunto de questões cujas respostas possam refletir o desempenho do Executivo, disse o primeiro, e ter paciência e, ao mesmo tempo, de se apressar o passo, sublinhou o segundo.

A 23 de agosto de 2017, mais de sete milhões de angolanos, de um total de 9,3 milhões de inscritos, foram às urnas pela quarta vez em Angola, dando a vitória ao candidato do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, e a maioria dos 220 assentos na Assembleia Nacional ao partido.

Intitulado "Um ano depois das eleições", Carlos Calongo, que destaca o fim dos 38 anos de uma presidência de José Eduardo dos Santos, defende no artigo que, ao desempenho de João Lourenço à frente do Executivo, deve ser atribuído o "benefício da dúvida", partindo do princípio que "a construção é sempre mais difícil que a operação inversa".

O editorialista do Jornal de Angola, detido pela empresa pública Edições Novembro, escreve que o Governo de João Lourenço foi, desde o início, condicionado por um quadro financeiro "deteriorado de modo significativo", o que gerou "dificuldades na liquidação de operações em moeda estrangeira e o consequente aumento de dívidas".

"Considerando o aspeto económico como um dos mis elementares na gestão de qualquer sociedade, impunha-se a necessidade de começar de um modo qualquer", sublinhou Carlos Calongo, acrescentando os primeiros passos dados na certificação e validação da dívida, da regularização dos atrasados, o combate à corrupção ou a moralização das instituições do Estado.

"Não restam dúvidas que sejam tão importantes as reformas implementadas no sistema judicial e de investigação criminal, para combater "de modo mais ativo" a corrupção e a impunidade e defender a transparência nos negócios", sublinhou, medidas que "nem a brincar" podem ser vistas como "meras operações de charme político".

Por estas razões, defende Carlos Calongo, "não deve existir, ainda, espaço e tempo para juízos depreciativos acabados" em relação à atual governação, "nem tão pouco se deve embandeirar em triunfalismo na luta contra os `vícios do passado`", causadores de "graves problemas à gestão da coisa pública.

"Claro que ainda não foi feito tudo, mas dizer que nada foi feito representa um exercício eivado de má fé", resume Carlos Calongo, que pede "moderação" aos angolanos, pois, lembra que, "afinal, só foi consumido apenas um dos cinco anos que João Lourenço e auxiliares têm para mostrar o quanto valem e podem por esta Angola".

Por seu lado, José Kaliengue, diretor do jornal O País, diário privado, no editorial intitulado "A ambição um ano depois", refere que os objetivos de João Lourenço passam justamente pela "ambição" de congregar os angolanos "no sonho de Angola", em que "funcione a justiça e as condutas social e distributiva".

"Um ano depois, porém, nota-se que João Lourenço não pode ter pressa, tem de manter o passo apressado, mas, ao mesmo tempo, ter paciência O caminho é longo, os obstáculos são muitos e a possibilidade de ele próprio ir cometendo erros também não é pequena", escreve.

José Kaliengue defende que o chefe de Estado angolano "tem já as vontades, pelo menos a maioria das vontades a seu favor", exemplificando com os casos de uma oposição "que lhe facilita a vida e apoia", e de uma conjuntura mundial que permite um "preço alto do barril de petróleo".

É nesse sentido, escreve, que João Lourenço se tem desdobrado em contactos internacionais na procura de financiamentos e de investimentos para dar vida à economia".

"Sim, um ano depois, a Justiça parece querer funcionar de forma mais democrática e imparcial, as relações com o estrangeiro parecem de enamoramento e o clima político interno é mais favorável. Os habituais críticos de tudo cobrem-no de elogios e apoios. Porém, tudo isso terá de se refletir na mesa das famílias, e é aí que se encontra o sucesso", termina José Kaliengue.

Às eleições gerais angolanas de 23 de agosto de 2013 concorreram o então vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, vencedor e que foi empossado a 27 de setembro, os líderes da União Nacional da Independência Total de Angola (UNITA), Isaías Samakuva.

Na corrida presidencial apresentaram-se também os presidentes da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), Abel Chivukuvuku, da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Lucas Ngonda, do Partido da Renovação Social (PRS), Benedito Daniel, e da Aliança Patriótica Nacional (APN, entretanto extinta), Quintino Moreira.

Nas legislativas, o MPLA obteve 61,07% dos votos e conquistou 150 dos 220 deputados, menos 25 do que nas eleições de 2012, enquanto a UNITA obteve 51 assentos (32 na votação anterior), à frente da CASA-CE, que dobrou o número de parlamentares, passando para 16.

O PRS conquistou apenas três deputados (tinha eleito dois em 2019) e a "histórica" FNLA baixou de dois para um o número de parlamentares. A APN, que também concorreu, não elegeu qualquer deputado.