Angola está na vanguarda da cooperação China-África, diz embaixador

Gong Tao falava, em Luanda, durante um espetáculo comemorativo da data, recordando que, desde janeiro de 1983, os dois países se apoiaram mutuamente na escolha das suas vias de desenvolvimento e salvaguardando os seus interesses comuns.

O diplomata sublinhou que "sob o impulso da cooperação China-Angola", cada vez mais países se têm voltado para Luanda e considerou que nos últimos 40 anos estabeleceram um exemplo para a cooperação de benefício mútuo China-Africa.

Acrescentou que a China criou um novo modelo de cooperação de financiamento e apontou vários exemplos de cooperação, desde a construção de infraestruturas, a área sanitária, as trocas comerciais e o investimento, fazendo da China o maior parceiro comercial de Angola, o maior mercado de exportação deste país, enquanto a China é "uma importante fonte de investimento em Angola durante vários anos".

Por isso, continuou, "a cooperação China-Angola está na vanguarda da cooperação China-África".

Por outro lado, Gong Tao alertou para as "ações hegemónicas, abusivas, humilhação e pilhagens" que provocam prejuízos pesados e ameaçam os tempos de paz e seguranca e colocam a sociedade perante desafios sem precedentes.

"O mundo chegou novamente a uma encruzilhada histórica e o caminho que vai ser seguido depende da escolha dos povos do mundo", disse.

Considerou que "os ritmos de desenvolvimento dos dois países ressoam com a mesma frequência" e salientou que a China acredita que África é, em vez de uma "arena de competição entre as grandes potências", um palco importante para a cooperação internacional, apoiando o desenvolvimento e respeitando a sua soberania.

Assinalou que a China, tal como Angola, está também empenhada em promover a voz dos países em desenvolvimento, já que China e África sempre foram comunidades de interesses comuns.

Sobre a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros a África, já uma tradição diplomática, com Angola incluída no périplo, considerou que é "um sinal" da atenção atribuída pela parte chinesa à sua parceria estratégica com Angola.

A secretária de Estado para as Relações Exteriores angolana, Esmeralda Mendonça, saudou a relação "de excelência" entre os dois países, incentivando a criação de sinergias em mais domínios da cooperação, bem como o incremento e diversificação das relações económicas e parcerias mutuamente vantajosas.