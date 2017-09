Angola: Oposição exige recontagem de votos

RTP 03 Set, 2017, 15:53 | Mundo

Num comunicado enviado às redações, os presidentes das quatro forças da oposição (UNITA, CASA-CE, PRS e FNLA), revelam que “vão declarar o processo institucional e ilegal; não aceitar quaisquer resultados produzidos à margem da lei; reclamar que novo escrutínio provincial seja realizado com base na lei e na Constituição; propor uma Comissão de Bons Ofícios da Sociedade Civil e das Igrejas para apurar a veracidade dos factos e aferir da justeza do processo e recorrer a outras formas de luta previstas na Constituição e na Lei”.



Para a oposição o processo de contagem de votos “não foi desenvolvido, na maioria dos casos em conformidade com a lei, porquanto esses resultados não derivam de um processo de verificação de eleitores e dos resultados obtidos em cada uma das mesas de voto, inscritos nas atas das operações eleitorais”.



E recorda que, “com exceção de três províncias, nomeadamente Cabinda, Zaire e Uíge, nas restantes não houve apuramento nos termos da lei”.



“O presente escrutínio apenas se restringiu à verificação dos votos nulos, brancos e reclamados. O processo ficou ainda mais ensombrado com o desaparecimento de urnas, o surgimento de novas urnas, o desaparecimento de votos, entre outras irregularidades”, acrescenta o documento.



Isaías Samakuva, Abel Chivukuvuku, Benedito Daniel e Lucas Ndonga, apelam à população para "manter-se calma e vigilante, continuando a pautar a sua conduta nos marcos da legalidade e do civismo”.



Os primeiros dados dão vitória ao partido MPLA, com 61 por cento dos votos. Angola realizou a 23 de agosto as quartas eleições, às quais concorreram o MPLA, UNITA, CASA-CE, PRS, Frente Nacional para a Libertação de Angola (FNLA) e Aliança Patriótica Nacional (APN).