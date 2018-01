Angola poderá encerrar representação diplomática em Portugal

A informação avançada pela agência Lusa cita um documento do secretário para os Assuntos Diplomáticos do Presidente da República de Angola.



Com este redimensionamento da rede diplomática, Angola tenciona poupar perto de 54 milhões de euros.



A confirmar-se, as primeiras embaixadas a encerrar serão Singapura e Indonésia. A de Portugal fecham numa terceira fase.



Está ainda previsto o corte no pessoal das missões diplomáticas, redução de funcionários e reforma para diplomatas com mais de 75 anos.



O ministro dos Negócios Estrangeiros garante que as relações diplomáticas com Angola são "excelentes".



Augusto Santos Silva assegura que não teme nenhum bloqueio económico de Angola, independentemente da decisão da Justiça portuguesa no caso que envolve o ex governante angolano, Manuel Vicente.