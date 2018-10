Angola preparada para epidemia na vizinha RDCongo

Lusa17 Out, 2018, 20:00 | Mundo

"Temos já um plano estratégico multissectorial e já adquirimos equipamento de segurança, de biossegurança. Todos os postos fronteiriços, não só com a RDCongo, mas com outros [países], estão preparados com todo o equipamento de biossegurança, para de facto haver uma monitorização dos doentes", explicou Helga Freitas, à margem do seminário sobre os municípios e a saúde no Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), que se iniciou hoje em Lisboa.

A assessora da Direção Nacional da Saúde Pública referiu que estão "formadas equipas", com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), e que o país está preparado "tanto com formação dos técnicos da saúde como dos próprios profissionais das fronteiras".

Helga Freitas lembrou que a RDCongo tem uma história "já recorrente" de casos do vírus ébola, sublinhando que este país tem "tido sucesso" no controlo do vírus.

Para a responsável, é necessário "haver um reforço ao nível dos pontos de entrada" de forma a prevenir uma expansão do vírus.

O número de mortos provocados pela epidemia de ébola na província de Nord-Kivu, este da RDCongo, aumentou para 139, segundo o registo da Organização Mundial de Saúde de 01 de agosto a 15 de outubro, hoje divulgado.

Os registos da OMS da nova epidemia na RDCongo, declarada a 01 de agosto, comprovam a tendência de crescimento do número de mortos e também nos casos sinalizados em resultado da infeção de ébola.

A 04 de outubro, a OMS - cujo Comité de Emergência reuniu-se hoje em Genebra, na Suíça, para abordar a epidemia - tinha sinalizado 162 casos de infeção e 106 mortos desde que foi assumida a situação de emergência naquele país africano.

As estatísticas até 25 de setembro reportavam-se a 150 casos e 100 mortos, enquanto a 15 do mesmo mês tinham sido detetadas 142 pessoas infetadas e 97 mortes.

A epidemia de ébola foi declarada em Mangina, estendendo-se até Beni, baluarte do grupo armado ADF (Forças Democráticas Aliadas), que multiplicou os ataques contra civis, complicando a resposta sanitária.

No sábado, as autoridades congolesas disseram que estão a enfrentar agora uma "segunda onda" da epidemia.

"Esta segunda onda é o resultado da resistência da comunidade à resposta, a existência de cidades mortas e insegurança e a fraca colaboração de práticas tradicionais em atividades de resposta", disse Oly Ilunga, Ministro da Saúde da RDCongo, durante uma conferência de imprensa.

Na segunda-feira, Ilunga notou que, pela primeira vez, um elemento da missão das Nações Unidas no Congo (Monusco) foi contaminado com o vírus do ébola e observou que mais de 16.200 pessoas foram vacinadas.

A pior epidemia de ébola na história atingiu a África Ocidental entre o final de 2013 e 2016, causando mais de 11.300 mortos em 29.000 casos sinalizados, mais de 99% na Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa.

Até quinta-feira, o IHMT recebe representantes da área da Saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da Europa para debater os modelos de organização, descentralização e regionalização na Europa e nos países lusófonos.