Angola sem registo de procura elevada de cloroquina, apontada como possível tratamento

Luanda, 31 mar 2020 (Lusa) -- As autoridades sanitárias angolanas ainda não verificaram uma procura desenfreada pela cloroquina nas farmácias do país, há algum tempo em desuso no país, e que está a ser usada em alguns países no tratamento da covid-19.