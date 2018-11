Partilhar o artigo Angola solicita extensão do prazo até 2026 para eliminar áreas minadas (ONG) Imprimir o artigo Angola solicita extensão do prazo até 2026 para eliminar áreas minadas (ONG) Enviar por email o artigo Angola solicita extensão do prazo até 2026 para eliminar áreas minadas (ONG) Aumentar a fonte do artigo Angola solicita extensão do prazo até 2026 para eliminar áreas minadas (ONG) Diminuir a fonte do artigo Angola solicita extensão do prazo até 2026 para eliminar áreas minadas (ONG) Ouvir o artigo Angola solicita extensão do prazo até 2026 para eliminar áreas minadas (ONG)

Tópicos:

Abolição Minas ICBL Campaign, Genebra,