Angola. UNITA continua a não reconhecer os resultados das eleições

A UNITA entende que a Comissão Nacional de Eleições tem de cumprir os trâmites legalmente estipulados.



De acordo com os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, o MPLA ganhou a quinta eleição nacional, a UNITA ficou em segundo lugar com 44% dos votos.



Até quinta-feira, todos os partidos que reclamam resultados terão de interpor recurso no Tribunal Constitucional angolano.