Angola vai comprar dez mil kits de medicamentos

Segundo o despacho presidencial consultado pela Lusa, os kits de medicamentos destinam-se a unidades sanitárias das 18 províncias do país para assegurar a manutenção do stock existente, de acordo com o plano da Direção Nacional de Saúde Pública, e a aquisição tem caráter de urgência.

A ministra da Saúde será responsável pela celebração e assinatura do contrato, cabendo ao ministério das Finanças assegurar os recursos necessários.