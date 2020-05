Angola vai enfrentar recessão de 9,3% este ano estima Oxford Economics

"Qualquer otimismo sobre a saída da recessão dos últimos quatro anos foi eliminada com a guerra de preços do petróleo em março, e agravada com a pandemia da covid-19, obrigando-nos a rever a nossa previsão de recessão para 9,3% este ano, o que significa que Angola estará em 2020, pelo quinto ano consecutivo, em terreno negativo", disse o economista Pieter du Preez durante a apresentação do `webinar` que decorreu esta tarde.

Abordando o impacto da pandemia do novo coronavírus em África, o analista lembrou que o preço do petróleo caiu 40% desde o início do ano e que as previsões da consultora apontam para que só volte à média de 65 dólares por barril em 2026.

Para a Oxford Economics, a região da África subsaariana será uma das mais afetadas pela pandemia, que veio agravar uma situação económica já difícil.

"As políticas de confinamento e de isolamento social vão ter um choque pesado na despesa pública. Por exemplo, um confinamento que dure 12 semanas vai reduzir em 32% o consumo público", segundo a consultora, que alerta que "os défices orçamentais da região vão disparar com o corte de receitas e com os custos das políticas de apoio à manutenção dos empregos".

A África do Sul só deverá voltar ao nível de crescimento económico anterior à pandemia em 2023 e na Nigéria esse nível só deverá ser atingido em 2024, apontam os analistas, que estimam uma queda do PIB mundial de 4,6% este ano e um recuo de 5,1% em África este ano.

Angola está entre os países mais afetados pela pandemia devido à forte dependência do petróleo e ao alto nível de endividamento, o que levou as três agências de notação financeira a piorarem o `rating do país nas últimas semanas.

A Fitch Ratings desceu, em 06 de março, o `rating` de Angola de "B" de "B-" com perspetiva estável, justificado com o impacto da descida da produção e preços do petróleo e depreciação cambial mais acentuada do que o esperado, o que aumentou os níveis da dívida pública.

A Standard & Poor`s, em 26 de março, baixou a classificação de risco da dívida soberana a médio e longo prazo de Angola de "B-" para "CCC+" com perspetiva estável, mantendo o risco de curto prazo em "B", apontando preocupações quanto ao alcance da consolidação fiscal e aumento dos níveis de dívida pública.

Cinco dias depois, também a Moody`s colocou o seu `rating` de B3 em revisão negativa, para avaliar a credibilidade dos planos e reformas do Governo e a sua capacidade de mitigar o impacto da recente queda nos preços do petróleo na economia nacional.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 1.959 para 2.012, enquanto as infeções aumentaram de 49.352 para 51.698.

O número total de doentes recuperados subiu de 16.315 para 17.590.

Apenas cinco países concentram mais de metade (56%) de todos os casos do continente: África do Sul (15%), Egito (14%), Marrocos (11%), Argélia (10%) e Nigéria (6%).