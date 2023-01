Ano Novo Lunar. China redobra censura para silenciar "rumores" sobre covid-19

O programa de um mês “Melhoria em linha do Festival da Primavera” vai visar os que difundirem o que as autoridades consideram ser “rumores” sobre a propagação da covid-19 e experiências de pacientes.Segundo o jornal britânico The Guardian , a administração cibernética particularizou a “retificação em profundidade de informações falsas e outras questões para prevenir sentimentos obscuros”.e “reproduzindo experiências de doentes”, bem como a partilha de falsos tratamentos do SARS-CoV-2. O anúncio acrescenta que a censura “evitaria enganar a população e causar o pânico social”.

Os meios de comunicação social chineses têm sido inundados de histórias pessoais de pessoas que contraem a covid-19, lutam por obter medicamentos ou cuidados de saúde e perdem familiares idosos devido à doença. As experiências pessoais de muitos esbarram com a narrativa oficial de que “o surto está controlado”.

O novo programa revela um esforço renovado para eliminar a dissidência e assegurar que o ambientena China reflita a imagem e as ideais do PCC.As autoridades cibernéticas anunciaram ainda que vão também investigar “a exibição de imagens de excesso de comida e de bebida durante o Festival da Primavera e a promoção de informação extravagante e esbanjadora”.No sábado, as autoridades de saúde atualizaram o número de óbitos para 60 mil pessoas. O número incluía apenas os que morreram em hospitais.Antes, o Governo de Xi Jinping tinha confirmado apenas cinco mil mortes desde o início da pandemia, algumas dezenas das quais desde que a política defoi abandonada, em dezembro de 2022. Números que estavam em desacordo com os relatos generalizados de mortes, com algumas grandes cidades a relatarem taxas de infeção até 90 por cento na sua população.O Governo do Partido Comunista é hipersensível às críticas estrangeiras à resposta à pandemia e às acusações de não ser transparente com os dados. Os primeiros avisos sobre o surto, por parte do médico Li Wenliang, foram inicialmente descartados e considerados como boato.As autoridades sanitárias afirmaram que a atual onda de infeções atingiu o seu auge, mas seguiu-se a advertência de novas infeções espalhadas pelo Ano Novo Lunar, à medida que centenas de milhões viajam pelo país.

Presidente chinês preocupado com áreas rurais

O presidente chinês, Xi Jinping, admitiu que está preocupado com a vaga de casos de covid-19 que deve atingir o interior da China durante o Ano Novo Lunar.No primeiro comentário público sobre a onda de infeções registada no país, depois de Pequim ter desmantelado a estratégia de zero casos de covid-19, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês admitiu estar “mais preocupado com as áreas rurais e os camponeses”.As afirmações de Xi foram feitas durante a mensagem do Ano Novo Lunar, dirigida aos habitantes e funcionários do Partido Comunista em Mianyang, uma cidade na província de Sichuan. Xi, que falou a partir do Grande Palácio do Povo, em Pequim, exortou-os a fazer tudo o possível para conter a propagação do vírus.No entanto,A China reduziu a proporção de casos graves e a taxa de mortalidade ao “máximo possível”, adquirindo “tempo precioso” para otimizar a sua resposta, afirmou.Admitindo que a atual onda de infeções que varre o país é “feroz e grave”, Xi Jinping pediu aos profissionais de saúde na linha da frente que aumentem as medidas de autoproteção.

“Devemos fortalecer a proteção e os cuidados às nossas equipas médicas para garantir a sua saúde”, disse. Chineses celebram a principal festa da família



Centenas de milhões de trabalhadores chineses migrados nas cidades estão a regressar à terra natal, para celebrar a principal festa das famílias chinesas, que calha este ano entre os dias 21 e 28 de janeiro.

Trata-se da maior migração interna do planeta e coincide, este ano, com o fim da política de, que durante quase três anos restringiu o fluxo interno de pessoas no país.No entanto, as autoridades apelaram à população para evitar as visitas a familiares idosos.

Mais de 600 mil mortos desde dezembro

As previsões da empresa britânica de análise na área da saúde Airfinity apontam para que mais de 600 mil pessoas tenham morrido desde que foram levantadas as restrições àem dezembro - dez vezes mais do que as autoridades declararam.“Prevê-se que as mortes atinjam um pico de 36 mil diárias no dia 26 de janeiro, durante o Festival de Ano Novo Lunar”, afirmou a Airfinity.