Antena 1 entrevista presidente do Comité das Regiões

Foto: Yves Herman - Reuters

Como é que se aplica ou não, por cá o que é decidido no Parlamento Europeu.



Durante 3 dias a partir de Estrasburgo. O jornalista Miguel Bastos debateu com vários eurodeputados temas como : Agricultura e Pescas, Florestas e Proteção Civil, Fundos de Coesão e Desenvolvimento Regional.



Hoje, a jornalista Andrea Neves conversa com o presidente do Comité das Regiões, Karl-Heinz Lambertz. Uma entrevista gravada no final da Cimeira "Renovar a Europa", que decorreu em Bucareste, em meados deste mês.



Para o presidente deste comité , as regiões e as cidades têm uma voz cada vez mais ativa no processo legislativo europeu. Ao todo são mil municípios, 300 regiões. Por isso, Lambertz diz que é essencial que a política europeia se integre na forma de trabalhar dos autarcas.