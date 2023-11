Antes da cimeira Biden-Xi. Pequim e Washington tentam cooperar em matéria do clima

O anúncio foi feito poucas horas antes do primeiro encontro em um ano entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em São Francisco.



A reunião alimenta as esperanças de que as duas potências possam facilitar as suas relações após anos de tensões sobre o comércio, os direitos humanos, a ilha de Taiwan e o Mar do Sul da China.



Numa declaração conjunta, os dois países comprometeram-se a garantir o êxito da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que terá início no Dubai no final de novembro. Pequim e Washington comprometem-se, mais uma vez, a respeitar os objetivos do acordo climático de Paris de 2015, nomeadamente manter o aquecimento global "bem abaixo" dos dois graus Celsius e prosseguir os seus esforços para limitar o aumento a 1,5 graus.



"Os Estados Unidos e a China reconhecem que a crise climática está a afetar cada vez mais países em todo o mundo", acrescenta o comunicado.



"Trabalharão em conjunto (...) para enfrentar um dos maiores desafios do nosso tempo para as gerações atuais e futuras da humanidade".



A declaração conjunta surge na sequência das negociações entre os enviados chineses e americanos para o clima, Xie Zhenhua e John Kerry, realizadas de 4 a 7 de novembro na Califórnia.

Redução do metano Muitos especialistas concordam que a realização dos objetivos do Acordo de Paris exigirá um enorme esforço coletivo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa durante a próxima década.



Este objetivo é considerado ainda mais difícil de alcançar num mundo abalado por tensões geopolíticas, nomeadamente entre a China e os Estados Unidos.



A Agência Internacional da Energia (AIE) alertou em outubro para a necessidade de "reduções imediatas" das emissões de metano, um gás com efeito de estufa, para limitar o aquecimento global.



Na passada semana, Pequim apresentou um importante programa para controlar as suas emissões de metano. Apesar de não propor um objetivo de redução preciso, planeia captar e reutilizar uma parte das emissões de metano, a fim de reciclar até seis mil milhões de metros cúbicos de emissões das minas de carvão até 2025.



Na sua declaração conjunta, a Pequim e Washington concordaram em definir os respetivos objetivos de redução do metano para inclusão nos seus planos de redução de emissões para 2035 - conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Sucesso da COP28 depende de acordo entre China e EUA



A COP28 vai realizar-se de 30 de novembro a 12 de dezembro no Dubai, Emirados Árabes Unidos.



O sucesso do evento depende em grande medida da cooperação entre os Estados Unidos e a China, os dois maiores emissores de gases com efeito de estufa - em termos absolutos.



O acordo é frequentemente considerado crucial para dar um impulso às negociações sobre o clima.



Prevê-se que o ano de 2023 seja o mais quente de que há registo na história da humanidade. Consequente, a pressão sobre os líderes mundiais para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, que contribuem para o aquecimento global, nunca foi tão grande.



Questionado sobre o seu encontro com Xi Jinping, Joe Biden afirmou na terça-feira que era uma oportunidade para manter sob controlo uma relação bilateral ainda tensa.



"Não estamos a tentar dissociar-nos da China", garantiu o presidente dos EUA, para quem o objetivo é "poder pegar no telefone e falar uns com os outros se houver uma crise".



No entanto, Biden considerou que a China de Xi tem "problemas reais" com a "restauração da liderança americana".



"Opomo-nos a que as relações sino-americanas sejam definidas em termos de competição", repetiu esta semana uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, que apela regularmente a Washington para que coopere em vez de se confrontar.



Biden quer restabelecer as comunicações militares entre as duas potências nucleares, suspensas há mais de um ano.



"Independentemente do que aconteça nas relações, estes laços entre os dois exércitos devem permanecer intactos", defendeu o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, na segunda-feira.



Joe Biden e Xi Jinping poderiam também comprometer-se a limitar as aplicações militares da inteligência artificial, ou tomar medidas conjuntas contra o tráfico de fentanil, um poderoso opiáceo sintético produzido em massa na China e responsável por dezenas de milhares de overdoses nos Estados Unidos todos os anos.



Biden deverá também defender a expansão dos controlos de exportação de chips semicondutores pelos EUA, mas, ao mesmo tempo, assegurará a Xi que não está a tentar travar uma guerra económica com Pequim.



Xi aceitará abordar as sanções norte-americanas contra as empresas chinesas que limitam o acesso aos chips semicondutores, admitindo que estes componentes são essenciais para os planos da China de desenvolver empresas capazes de competir nas indústrias de futuro, incluindo veículos elétricos, sistemas de inteligência artificial ou robótica.

Balão chinês azedou relações Joe Biden e Xi Jinping, que se conhecem há vários anos, falaram durante três horas durante uma cimeira do G20 que decorreu na Indonésia, há um ano. Esta é o segundo encontro entre os dois líderes das principais economias do mundo desde a chegada de Biden à Casa Branca, em janeiro de 2021.



Desde então, a relação azedou, nomeadamente com o voo de um balão chinês sobre o território americano no início deste ano.



Em fevereiro, Joe Biden irritou Pequim ao chamar a atenção para os "enormes problemas" que, na sua opinião, a China enfrenta a nível económico.



Em março, Xi Jinping criticou, com rara virulência, uma estratégia de "cerco" dos EUA, numa altura em que Washington estava a reforçar as suas alianças na região Ásia-Pacífico.



A China denuncia as sanções tecnológicas impostas pelos Estados Unidos, enquanto Washington se insurge contra as ações "provocatórias" de Pequim no Mar do Sul da China.



Até a famosa diplomacia do panda sofreu os efeitos do frio: a 8 de novembro, os três pandas gigantes do jardim zoológico de Washington partiram para a China, pondo fim a uma prática diplomática animal iniciada em 1972.



No entanto, o tom entre Washington e Pequim acalmou o suficiente no verão.







c/Agências