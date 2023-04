Antes da reunião entre Tsai e McCarthy. Pequim promete "defender soberania"

Tsai Ing-wen, que está a terminar uma visita aos aliados de Taiwan na América Central, vai fazer uma escala nos EUA.

O encontro de McCarthy com Tsai acontece numa altura em que as relações entre Pequim e Washington estão muito tensas na sequência dos alegados balões espiões, das crescentes tentativas dos EUA de cortar o acesso da China a tecnologia avançada, o tratamento dos muçulmanos Uighur, a aplicação TikTok e os estatuto de Hong Kong.

Em Belize, a presidente de Taiwan denunciou as “constantes ameaças da China contra a ilha, que “continua a ser excluída das organizações internacionais”.A Guatemala e o Belize são os últimos aliados de Taiwan na América Central, sendo o Governo da ilha atualmente reconhecido por 13 países.A viagem da presidente de Taiwan acontece poucos dias depois de Honduras ter decidido iniciar relações diplomáticas com a República Popular da China e distanciar-se da ilha.Esta terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan afirmou que a República Popular da China nunca governou a ilha e que as críticas à viagem de Tsai Ing-wen “se tornaram absurdas”.“Mesmo que o governo autoritário continue com a sua expansão e intensifique a imposição, Taiwan não vai recuar”, acrescentou.

"Erros do passado"

Para o Consulado da China em Los Angeles, Kevin McCarthy está a repetir os mesmos erros da antecessora, Nancy Pelosi.“McCarthy está a repetir os erros desastrosos do passado e a prejudicar ainda mais as relações entre a China e os EUA. A reunião vai ferir os sentimentos dos 1,4 mil milhões de habitantes da China”, acrescentou o porta-voz do consulado em comunicado.



A visita, no ano passado, de Nancy Pelosi a Taipé foi vista pela China como uma grande provocação e, em resposta, realizou exercícios militares em redor da ilha.

“Kevin McCarthy, num amplo desafio ao apoio da comunidade internacional ao princípio ‘Uma China’ e ignorando as lições que deveriam ter sido aprendidas, persiste em jogar a carta de Taiwan” para conter Pequim.A mesma nota a representação diplomática acrescenta que oO encontro vai “enviar um péssimo sinal a favor dos separatistas que fazem campanha pela chamada independência de Taiwan” e “não contribuir de forma alguma para a paz, segurança ou estabilidade na região”, rematou o porta-voz do consulado.Apesar de Washington manter relações diplomáticas com Pequim, Taipé é um aliado mais importante e os EUA são o maior fornecedor de armas a Taiwan.

"Violação da soberania"

Para a China, qualquer contacto oficial entre os líderes de Taiwan e autoridades estrangeiras constituo uma "violação" da sua soberania.China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas. Pequim considera a ilha parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso Taipé declare formalmente a independência.

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou já que a reunificação de Taiwan não pode continuar a ser adiada.