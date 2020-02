Antidoping. Campeão olímpico de natação chinês banido por oito anos

Segundo o TAD, foi comprovado que Sun Yang destruiu com um martelo as amostras de sangue e urina e não respeitou as ordens dadas por um agente de controlo, no teste surpresa realizado na sua habitação.O nadador defendeu-se da acusação, referindo que os técnicos encarregados do teste falharam em fornecer devidamente as suas identificações e comportaram-se de uma forma pouco profissional, acrescentando que as amostras foram destruídas por um segurança durante a discussão.“Isto é injusto. Eu acredito firmemente na minha inocência. Vou apelar a que mais pessoas possam saber a verdade”, garantiu Yang à agência de notícias Xinhua.Inicialmente, o atleta foi punido apenas com uma advertência por parte da Federação Internacional de Natação (FINA). Todavia a Agência Mundial Antidopagem (AMA) recorreu do castigo para o TAD.O diretor da AMA, Olivier Niggli, garantiu que “a agência decidiu recorrer da decisão por ter analisado, cuidadosamente, que havia vários pontos que pareciam estar incorretos no Código”.O TAD aprovou por unanimidade o recurso, ao considerar que Sun Yang não foi suficientemente convincente no argumento apresentado de que a destruição das amostras teve por base um ato de renúncia à avaliação quando, na sua opinião, o protocolo não estava a ser respeitado.Agora, Yang enfrenta uma suspensão que o vai deixar de fora da realização dos Jogos Olímpicos deste ano em Tóquio e vai impossibilitá-lo de defender o título de 200 metros livres conquistado no Rio em 2016.Já em 2014, o tricampeão tinha enfrentado uma suspensão de três meses, por ter feito análises e estas terem acusado uma substância considerada estimulante.As medalhas de ouro que o nadador conquistou nos mundiais de natação de Gwangju, em 2019 não lhes serão retiradas, apesar de terem sido ganhas já após o incidente.Yang foi o primeiro campeão olímpico chinês de natação a ganhar medalhas de ouro nos 200, 400 e 1500 metros livres e a conquistar 11 títulos mundiais.

Percurso com episódios insólitos

O nadador chinês entrou em conflito com outros atletas em várias ocasiões. No ano passado, no campeonato mundial da Correia do Sul, Adam Peaty recusou-se apertar a mão de Yang, após a sua vitória no estilo livre de 200 metros, ao qual este reagiu dizendo: “Tu és um perdedor, eu sou um vencedor”.Outro caso insólito aconteceu com o nadador australiano, Mack Horton, que identificou Yang como sendo “um passador de drogas” nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Além disso, Horton recusou-se também a dividir o pódio com o tricampeão, após ter sido derrotado na final dos 400 metros livres.Face à suspensão que Yang agora enfrenta, a ex-nadadora britânica e medalhada olímpica Sharron Davies reagiu à sentença com uma crítica na sua página pessoal, no Tweeter, ao perguntar: “Estará a FINA apta a governar a natação depois deste encobrimento [?]”.Acrescentando que “os nadadores perderam medalhas nos campeonatos mundiais do ano passado que deveriam ser reemitidas, assim como deviam ser pedidas desculpas a [Duncan] Scott e a [Mack] Horton.”