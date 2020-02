Antifascistas russos condenados a pesadas penas de prisão

O Serviço Federal de Segurança (FSB) acusou Dmitry Pchelintsev e Ilya Shakursky de criarem uma organização terrorista. O objetivo seria alegadamente o de derrubarem o Governo e de atacarem escritórios e funcionários. As suas sentenças foram de 18 e 16 anos de prisão, respetivamente. Cinco dos sete homens estão a cumprir pena numa prisão de segurança máxima.Quatro dos acusados alegam que foram torturados pelo FSB para obter confissões e alguns grupos de direitos humanos sustentam que o caso foi "forjado". De acordo com familiares, um dos homens contraiu tuberculose no ano passado.O serviço de segurança afirmou ter encontrado duas pistolas Makarov e peças de granadas durante as buscas. A organização de direitos humanosreferiu que os homens são presos políticos, descrevendo-os como ativistas de esquerda e antifascistas.Quase 50 mil pessoas assinaram uma petição exigindo que o caso fosse arquivado.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse na segunda-feira que Vladimir Putin examinou o caso em várias ocasiões e encarregou as autoridades de garantirem que tudo estivesse "de acordo com a lei".





O jornalnoticiou que o caso teve início depois de um estudante ter sido preso pela polícia por posse de drogas. Este confessou ter participado no grupo.expôs que havia um motivo político claro por trás da investigação. Além disto, apontou para o aumento da repressão contra anarquistas e antifascistas. Em 2018, o canal NTV, controlado pelo Estado, lançou um filme onde culpava estes homens de se automutilarem enquanto estavam sob custódia."Eles pretendiam planear algo motivado pela ideologia anarquista num local indefinido, em tempo indefinido, em circunstâncias indefinidas pela investigação, junto de pessoas indefinidas", referiu o jornal independenteAlexei Navalny, líder da oposição russa, disse que o caso visava uma "organização terrorista inventada", acrescentando que "qualquer ministro do Governo russo é 10 vezes mais criminoso do que esses homens".Este é um dos vários casos iniciados pelo FSB. Os críticos dizem que é semelhante a outro contra uma suposta organização extremista chamada de "Nova Grandeza", cujos membros também foram acusados de conspirar para derrubar o governo.