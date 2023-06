Antiga primeira-ministra da Escócia detida após investigação às finanças do partido

As finanças do SNP têm sido objecto de suspeitas nos últimos anos, principalmente devido a queixas apresentadas em 2021 relativamente a donativos. Em particular, surgiram questões sobre os fundos que o partido recebeu para uma potencial nova campanha de um referendo pró-independência.

Sturgeon, que em nenhum momento atribuiu a sua demissão no final de março - após nove anos no cargo -, a estas suspeitas, sempre defendeu a transparência das contas e os fundos angariados para a hipotética consulta - cerca de 667 mil libras (cerca de 761 mil euros ao câmbio actual) só entre 2017 e 2020.

O anúncio da detenção foi publicado pela Polícia Nacional Escocesa na rede social Twitter, relativamente a uma mulher de 52 anos, em referência a Sturgeon, cuja identidade foi verificada pela BBC Escócia.

"Uma mulher de 52 anos foi detida hoje, domingo, 11 de junho de 2023, como suspeita de ligações a uma investigação em andamento sobre o financiamento e as finanças do Partido Nacional Escocês", lê-se no comunicado da Polícia da Escócia.



A mulher em questão, que as autoridades não identificaram, "está sob custódia e a ser interrogada pelos detetives da Polícia da Escócia".



Update on investigation into Scottish National Party funding and finances.



More: https://t.co/0zR05TnK4o pic.twitter.com/WNA9OTJX3Q — Police Scotland (@PoliceScotland) June 11, 2023

A ex-primeira-ministra escocesa foi detida, está actualmente sob custódia e está a ser interrogada por detectives da polícia. A polícia do Reino Unido não identifica os suspeitos até que sejam acusados. Mas a BBC e outros meios de comunicação social identificaram a mulher detida como Sturgeon.











"Nicola sempre disse que cooperaria com a investigação se fosse pedido e continua a fazê-lo", acrescentou a mesma fonte, citada pelo

Entretanto, um porta-voz da antiga governante da Escócia, confirmou que "Nicola Sturgeon hoje, (...) por acordo com a Polícia da Escócia, compareceu a um interrogatório (...) devido à Operação Branchform"., acrescentou a mesma fonte, citada pelo Sky News

Até agora, várias figuras de topo do SNP foram detidas e interrogadas no âmbito da investigação, mas nenhuma foi acusada. Também o marido de Sturgeon, Peter Murrell, foi detido em abril e mais tarde libertado, numa medida relacionada com a investigação.

C/Lusa