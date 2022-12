Antiga secretária de campo de concentração nazi condenada a dois anos de prisão

O advogado da ex-secretária, Wolfgang Molkentin, disse que a sua cliente não negou os crimes ocorridos em Stutthof, mas recusou ser culpada pelas mortes.

Segundo a procuradora, os crimes cometidos na altura não teriam sido possíveis sem o sistema burocrático do qual Furchner fazia parte, "gozando da confiança do comandante e mantendo acesso a todos os documentos considerados confidenciais". Estima-se que cerca de 65 mil pessoas morreram em Stutthof, incluindo prisioneiros judeus, elementos da resistência polaca e prisioneiros de guerra soviéticos.







Como Furchner tinha apenas 18 anos na época, foi julgada num tribunal especial para menores.

O juiz Dominik Gross disse que o julgamento seria “um dos últimos julgamentos criminais mundiais relacionados a crimes da era nazi” e tomou a medida incomum de permitir que os procedimentos fossem registados para “fins históricos”.A acusada esteve presente quando foi pronunciada a sentença que escutou sentada numa cadeira de rodas. Durante o julgamento, Furchner nunca se pronunciou, exceto numa das últimas audiências, este mês, quando lamentou os factos.

30 sobreviventes testemunharam

O início do julgamento remonta a setembro de 2021, mas na altura teve de ser adiado, uma vez que a ex-secretária tinha fugido do lar de repouso. Furchner foi encontrada horas mais tarde e mantida sob custódia. Recebeu uma pulseira eletrónica.O julgamento, que durou 40 dias, contou com o testemunho de 30 sobreviventes e familiares de prisioneiros. Um dos principais testemunhos foi o de Josef Salomonovic, de 84 anos, que sobreviveu a Stutthof. Salomonovic dirigiu-se diretamente a Furchner e mostrou uma fotografia do seu pai, executado no campo de Stutthof.Também foram ouvidos historiadores que forneceram detalhes sobre a vida diária em Stutthof e o papel que Furchner desempenhou na assistência ao processo burocrático de prisioneiros, bem como informações sobre o tratamento de prisioneiros, incluindo métodos de tortura e os procedimentos envolvidos no assassinato sistemático de milhares deles.Os prisioneiros viviam em condições desumanas, concebidas para os fazer morrer lentamente. A maioria dos prisioneiros morreu de fome, sede, doenças como o tifo e exaustão devido aos trabalhos forçados. Para executar os prisioneiros considerados fisicamente "mais fracos", o campo dispunha de câmaras de gás.Nos últimos anos, a Alemanha tem procurado antigos criminosos nazis ainda vivos para os levar a julgamento, mas o número é reduzido, principalmente entre mulheres. Muito poucas mulheres envolvidas em crimes do regime nazi foram processadas depois do final da Segunda Guerra Mundial. Traudl Junge, a secretária privada de Adolf Hitler, nunca foi processada e morreu em 2002.

O comandante do campo de Stutthof, Paul-Werner Hoppe, foi preso em 1955 por ser cúmplice de assassinato e foi colocado em liberdade cinco anos depois. Werner Hoppe acabou por falecer em 1974.







No passado mês de junho, um antigo guarda do campo de concentração de Sachsenhausen, a norte de Berlim, de 101 anos, foi condenado a cinco anos de prisão.

c/ agências