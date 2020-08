Antigo braço direito de Trump detido por fraude com fundos para murar a fronteira

O antigo estratega da Casa Branca e figura de proa da extrema-direita internacional é, segundo a agência Reuters, citando o Departamento da Justiça, suspeito de ter defraudado milhares de doadores na campanha de crowdfunding destinada a financiar a construção do muro, campanha essa que decorreu sob o lema"We Build the Wall" [Nós construímos o muro].





A campanha beneficiou das doações de 330.000 pessoas. A acusação sustenta que Bannon recebeu mais de um milhão de dólares, em nome de uma organização sem fins lucrativos.





Nem a Casa Branca nem o advogado de Bannon estiveram disponíveis para qualquer comentário.





Outros nomes envolvidos na alegada fraude são os de Brian Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea. Kolfage, indicado como o verdadeiro inspirador da campanha de angariação de fundos, é um deficiente de guerra que mantinha vários sites e blogs de extrema-direita e supostamente se locupletou com 350.000 dólares. Tinha começado por dizer que ia enviar o dinheiro arrecadado ao Governo norte-americano, mas depois passou a dizer que iria contratar com ele empreiteiros para a construção do muro.

Nas palavras do procurador público Audrey Strauss, "os arguidos defraudaram centenas de milhares de doadores, aproveitando-se do interesse destes em financiar um muro fronteiriço, para angariarem milhões de dólares, sob o falso pretexto de que todo esse dinheiro seria gasto na construção (...) Os arguidos secretamente criaram um esquema para passar centenas de milhares de dólares para Kolfage, que ele usou para financiar o seu estilo de vida extravagante."

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/leaders-we-build-wall-online-fundraising-campaign-charged-defrauding-hundreds-thousands