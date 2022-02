Antigo chanceler alemão Gerhard Schröder candidato à administração da Gazprom

O nome do antigo chanceler social-democrata, de 77 anos, apareceu hoje numa lista de nomes de candidatos aprovados pela Gazprom, de acordo com um comunicado do grupo, mas os nomes terão de ser confirmados na próxima assembleia geral de acionistas, em junho.

Schröder é já presidente do conselho de administração da Rosneft, o maior grupo petrolífero da Rússia, e membro do comité acionista do Nord Stream 2, o gasoduto feito para transportar gás da Rússia para Alemanha, também construído pela Gazprom.

As posições pró-Kremlin do antigo chanceler estão a perturbar Berlim, especialmente no contexto das tensões entre Moscovo e os países ocidentais em torno da Ucrânia.

Schröder alertou recentemente Kiev e defendeu a decisão de Moscovo de reunir dezenas de milhares de soldados russos na fronteira ucraniana.

O atual chanceler alemão, Olaf Scholz, teve de garantir publicamente que não seria influenciado pelo seu antecessor no contexto da atual crise: "Não lhe pedi conselhos e ele também não me deu nenhum".

A Alemanha coopera estreitamente com a Rússia no domínio da energia. Atualmente, o país importa da Rússia 55% do gás que consome.