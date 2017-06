Antigo diirgente do parlamento moçambicano quer inversão do ónus da prova contra enriquecimento ilícito

Lusa 12 Jun, 2017, 08:58 | Mundo

"Precisamos de inverter o princípio do ónus da prova, porque é um impedimento à responsabilização dos autores de crimes de enriquecimento ilícito e branqueamento de capitais", realça Abdul Carimo.

O nível de ocultação de património e a sofisticação tornam ineficaz o princípio de que o Estado, através do Ministério Público, é que deve provar a origem criminosa do património.

O tema tem estado em debate em Moçambique e voltou esta semana à ribalta num debate organizado pela Comissão Central de Ética Pública (CCEP) em que Abdul Carimo participou, na quinta-feira.

Há 30 anos, considera o jurista, era impensável num Estado de Direito imputar ao acusado o ónus de provar a licitude do seu património, mas o mundo está a mudar e a abordagem de alguns direitos fundamentais também.

Para Abdul Carimo, o combate à criminalidade económica pode passar pela revisão de princípios fundamentais do Direito, como acontece nos EUA com o arresto administrativo, e como sucedeu na Itália com a "Operação Mãos Limpas".

"Com o arresto administrativo, as autoridades desapropriam o cidadão de um bem, até que ele prove a origem lícita do mesmo, portanto, invertendo o ónus da prova", acrescentou.

Com a inversão do ónus da prova, caberá ao acusado demonstrar a legalidade do seu património, caso haja suspeita fundada de que o mesmo tem origem criminosa, acrescentou Abdul Carimo, que dirigiu a Unidade Técnica da Reforma Legal (UTREL) de Moçambique.

Por seu turno, Cristóvão Mondhane, procurador do Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) de Moçambique, defende a urgência na criação de mecanismos legais que possam agilizar a recuperação de ativos resultantes de atividade criminosa, assinalando que o atual quadro legal em Moçambique dá a ideia de que o crime compensa.

"Sem esse mecanismo, enquanto o processo-crime segue o seu ritual, o criminoso passeia por aí e dissipa o património", afirmou Mondlane.

O magistrado insurge-se contra o fato de os crimes de corrupção serem caucionáveis e ser possível a pena suspensa, considerando que esse regime não ajuda a persuadir a sociedade da prática de crimes económicos.

No início do mês, a Procuradora-Geral da República de Moçambique defendeu com as mesmas justificações a criação de uma unidade especial para a recuperação de ativos nas mãos de organizações criminosas.

Beatriz Buchili falava no encerramento da X Sessão Ordinária do Conselho Coordenador do Ministério Público e disse ainda ser um imperativo o reforço da cooperação internacional no combate ao crime organizado, assinalando o caráter dinâmico e cada vez mais sofisticado desta forma de atividade ilícita.

"Um aspeto que não podemos deixar de referir é a necessidade de, como Ministério Público, estarmos atentos à evolução que ocorre no domínio da criminalidade organizada, tanto nas formas do seu cometimento, como da natureza sofisticada na utilização dos meios tecnológicos para essa finalidade", concluiu.