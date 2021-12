Antigo edil de Arcangel quer mudar o nome da cidade para "Putingrado"

A cidade de Arcangel, situada na baía do Dvina, junto ao Mar Branco, a nordeste de São Petersburgo, ostenta o seu nome actual desde há mais de 400 anos. Segundo a televisão russa RT , Donskoy aproveitou o concurso que foi aberto para um novo brasão da cidade e declarou em entrevista ao jornal local 29ru que Arcangel deveria mudar de nome para "Putingrado".





As considerações que apresentou para fundamentar a sugestão foram principalmente relacionadas com a boa gestão dos dinheiros públicos: "Posso dizer confiadamente que isto nos dará um grande impulso de desenvolvimento, porque os funcionários não cometerão erros em Arcangel. O dinheiro irá ser aplicado correctamente". Segundo Donskoy, nenhum dos vereadores da Câmara votaria contra essa ideia.





A isto acrescentou: "Putingrado é o nome perfeito. Ninguém irá meter-se com esta cidade".





O hábito de rebaptizar as cidades em honra dos líderes políticos tem na Rússia uma larga tradição. São Petersburgo deve o nome ao czar Pedro, que em 1703 capturou uma fortaleza costeira sueca e decidiu dar-lhe esse nome - por acaso o seu -, dizendo fazê-lo em honra de S. Pedro. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi-lhe retirado o "burg" final, por se confundir com topónimos alemães, e se ter tornado impopular em tempos de guerra contra a Alemanha. Russificado, o nome da cidade ficou a ser Petrogrado.





Em vida de Lenine, Petrogrado conservou esse nome mas mais tarde, na era estalinista, iniciou-se um culto póstumo à personalidade do líder revolucionário e Petrogrado mudou de nome para Leninegrado. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi cenário do cerco mais prolongado e mais mortífero a alguma cidade soviética, com um saldo de quase um milhão de mortos, mas nunca chegou a cair nas mãos do exército nazi. Após a desagregação da URSS, em 1991, Leninegrado retomou o nome de São Petersburgo.





Mas o culto da personalidade do líder morto apenas servia para abrir caminho ao culto da personalidade do líder vivo. A cidade de Tsaritsyn foi em 1925 rebaptizada para Estalinegrado e viria a tornar-se o cenário da batalha decisiva para a viragem da Segunda Guerra Mundial. Manteve o nome até 1961, oito anos após a morte de Estaline e cinco anos após o histórico Congresso do PCUS que ficou como ponto de referência para a campanha de desestalinização. Nessa altura, os restos mortais de Estaline foram retirados do Kremlin e Estalinegrado foi renomeada como Volgogrado.





Apesar dos seus antecedentes históricos, a proposta de Donskoy surge num contexto diferente. O antigo edil de Arcangel apresenta para ela uma fundamentação de tipo economicista e pragmática, que encaixa mal num qualquer culto de personalidade, por muito que os próximos de Putin se sintam tentados a promover esse culto e dêem por vezes tímidos indícios de estarem tentados a fazê-lo.





Acresce que Donskoy, de 51 anos, não é precisamente uma referência autorizada de moral e competência política e, ao propor esta revolução toponímica, vem alinhar ao lado do mesmo Putin que antes tivera veleidades de combater.





Com efeito, ele foi eleito presidente da Câmara em 2005 contra o partido putinista "Rússia Unida" e em breve deixou transparecer a sua intenção de utilizar o cargo municipal como trampolim para uma candidatura presidencial. Mas, tendo anunciado formalmente essa intenção em 2006, ele foi detido no ano seguinte, com alegações de fraude e abuso de poder, julgado e condenado a prisão, mas com pena suspensa.





Do seu percurso acidentado nos anos seguintes resulta uma personalidade facilmente pressionável, com diversos processos judiciais, por motivos de fiabilidade controversa, mas em qualquer caso permeável a injunções do todo poderoso presidente da Rússia.